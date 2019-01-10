ويكيبيديا تتعاون مع غوغل لمساعدة المحررين

أعلنت مؤسسة #ويكيميديا Wikimedia، المؤسسة الأم لموسوعة #ويكيبيديا Wikipedia، اليوم عن شراكتها مع #غوغل لمساعدة المحررين في ترجمة المقالات، حيث عملت موسوعة ويكيبيديا لسنوات من أجل جعل موسوعتها تدعم لغات أكثر، لكن جهود المنظمة غير الربحية كانت بطيئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أداة الترجمة التي تستخدمها، وأبدى محررو الموسوعة رغبتهم منذ فترة طويلة في استخدام خدمة ترجمة غوغل، والتي يمكن أن تجعل الترجمات أسرع.

وتقول ويكيميديا إنها سوف تدمج خدمة ترجمة غوغل، والتي تصفها بأنها واحدة من أكثر أنظمة الترجمة الآلية تقدمًا وتطورًا في الوقت الحالي، في أداة ترجمة المحتوى الخاصة بها البالغة من العمر أربع سنوات، ويعني هذا التكامل أيضًا أن أداة ترجمة ويكيبيديا سوف تدعم الآن 15 لغة إضافية، بما في ذلك الهوسا والكردية (كرمانجي) واليوروبا والزولو، مما يرفع العدد الإجمالي للغات المدعومة إلى 121 لغة، وذلك حسبما قالت مؤسسة ويكيميديا في مشاركة.

ويتحدث بلغة الزولو، على سبيل المثال، 12 مليون إنسان، ويتواجد ضمن ويكيبيديا 1100 مقالة بهذه اللغة فقط، وتنتج أداة ترجمة المحتوى المستخدمة من قبل ويكيبيديا ترجمة آلية أولية للمقال، ثم يتم مراجعتها وتحسينها بواسطة المحررين البشريين، وتم استخدام هذه الأداة حتى الآن لترجمة ما يقرب من 400 ألف مقالة، مما شكل ارتفاعًا بالمقارنة مع الرقم السابق البالغ 30 ألف مقالة في أواخر عام 2015.

وتقدم موسوعة ويكيبيديا، التي تمت زيارتها أكثر من 190 مليار مرة في العام الماضي، قاعدة بيانات واسعة من المقالات بحوالي 300 لغة، مع العلم أن الناس يتحدثون بأكثر من 7 آلاف لغة حول العالم، وبذلت غوغل جهود كبيرة في السنوات الأخيرة لمساعدة منتجي المحتوى على توسيع عملهم باللغات المحلية، حيث إن الكثير من المحتوى على الويب متاح باللغة الإنجليزية فقط.

ويبدو أن إعلان اليوم هو امتداد للشراكة التي وقعتها غوغل مع مؤسسة ويكيميديا الشهر الماضي، حيث أعلنت غوغل، مثل العديد من شركات وادي السليكون الأخرى، أنها كانت منخرطة في مساعدة ويكيميديا، وأوضحت في شهر ديسمبر/كانون الأول أنها سوف تساعد ويكيبيديا على جعل محتوياتها باللغة الإنجليزية أكثر سهولة للوصول إلى الاندونيسيين.

وقالت غوغل، كجزء من هذه الشراكة، إنها سوف تترجم المقالات الإنجليزية ذات الصلة إلى لغة البهاسا الإندونيسية، وسوف تجعلها قابلة للظهور والتصفح في محرك بحثها، فيما أوضحت الموسوعة "يسعدنا التعاون مع غوغل بشأن هذه الميزة المضافة الجديدة لأداة ترجمة المحتوى. سوف يتم نشر الترجمات بموجب ترخيص مجاني يسمح بإعادة دمج المحتوى في ويكيبيديا بما يتماشى مع سياسات الترخيص الخاصة بنا".

وقالت ويكيميديا في إعلانها: "يتجلى الوعد الأساسي لكل من يستخدم مواقعنا بحسب رؤية ويكيميديا في توفير كل معارف العالم بشكل مجاني وباللغة الخاصة بك"، مؤكدة للقراء أنه لن يتم تخزين أو مشاركة أي بيانات شخصية مع جوجل أو ويكيميديا كجزء من عملية دمج خدمة ترجمة غوغل في أداة ترجمة المحتوى.