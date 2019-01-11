بعد عام الحضيض.. ماذا حدث للحواسيب الشخصية؟

يواصل سوق أجهزة الحواسيب الشخصية في الانخفاض عالميًا، وذلك وفقًا للبيانات المقدمة من قبل شركتا أبحاث السوق جارتنر وآي دي س IDC، وبالرغم من أن جارتنر وآي دي سي اتفقتا على أن عام 2018 كان عامًا سلبيًا، إلا أن هناك اختلافا بين الشركتين على من قام بشحن كميات أكبر من أجهزة الحواسيب الشخصية بين إتش بي و #لينوفو، بينما احتلت شركة #دل Dell المرتبة الثالثة بلا منازع، كما هو الحال في العام السابق، ولا تزال جارتنر وآي دي سي متفائلتان بشأن سوق أجهزة الحواسيب الشخصية، وذلك بالرغم من سنوات التراجع.

وجادلت الشركتان بأن أجهزة #الحواسيب الشخصية قد وصلت إلى الحضيض في عام 2017، في حين شهد عام 2018 تراجعاً إيجابياً في الربع الثاني وحافظ الربع الثالث على المستوى نفسه بدون تراجع أو زيادة، بينما كان العام بشكل عام منخفضاً، وشاركت جارتنر الأرقام الخاصة بالولايات المتحدة، حيث وجدت في الربع الثالث أن #مايكروسوفت قد اخترقت أفضل 5 بائعين للحاسب الشخصي، محتفظة بهذا الموقع في الربع الرابع، بينما لا تظهر مايكروسوفت في الأرقام العالمية.

وتشير تقديرات جارتنر إلى انخفاض شحنات أجهزة الحاسب الشخصية في جميع أنحاء العالم بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 68.6 مليون جهاز في الربع الرابع من عام 2018، وكانت أكبر ست شركات هي: لينوفو وإتش بي ودل وآبل وآسوس وأيسر، ووجدت جارتنر أن لينوفو ودل فقط زادتا شحنات أجهزة الحاسب الشخصية، بينما قامت كل من إتش بي وآبل وأيسر وآسوس بشحن عدد أقل، في حين انخفضت بقية الشركات بنسبة 12.9 في المئة.

وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات آي دي سي IDC إلى أن شحنات أجهزة الحاسب الشخصية على مستوى العالم قد انخفضت بنسبة 3.7 في المئة لتصل إلى 68.1 مليون جهاز في الربع الرابع، وكان الانخفاض في الربع الرابع هو الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2016، وشكلت لينوفو وإتش بي ودل وآبل وأيسر أفضل البائعين، في حين تراجعت بقية الشركات بنسبة 11.2 في المئة.

ووجدت جارتنر أن 2018 كانت السنة السابعة التي تنخفض خلالها شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية، مع الإشارة إلى أن الانخفاض كان أقل حدة من السنوات الثلاث الماضية، وأوضحت أن إجمالي شحنات الأجهزة في جميع أنحاء العالم بلغت 259.4 مليون جهاز في عام 2018، مما شكل انخفاض بنسبة 1.3 في المئة بالمقارنة مع عام 2017، حيث تواصل الشركات شراء أجهزة الحاسب الشخصية، ولكن لا يزال من الصعب إقناع المستهلكين.

وقال مياكوتو كيتاجاوا Mikako Kitagawa، المحلل الرئيسي في جارتنر: “يعود معظم انخفاض شحنات أجهزة الحاسب الشخصية في عام 2018 إلى ضعف الطلب من قبل المستهلكين، حيث شكلت شحنات المستهلكين ما يقرب من 40 في المئة من شحنات أجهزة الحاسب الشخصية في عام 2018 بالمقارنة مع نسبة 49 في المئة من الشحنات في عام 2014، وكان استقرار السوق في عام 2018 يرجع إلى نمو مستمر في أجهزة الحاسب الشخصية، مدفوعًا بتحديث نظام التشغيل ويندوز 10”.

ووجدت شركة IDC أن سوق أجهزة الحاسب الشخصية تراجعت بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 258.5 مليون جهاز، لكنها حذرت من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تزيد الأمور سوءًا، وقال ماسيك جورنيكي Maciek Gornicki، مدير الابحاث في IDC: “التوترات الاقتصادية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة تواصل خلق الكثير من عدم اليقين في بيئة الاعمال في الصين”.

وأضاف “يؤثر انخفاض الطلب على المنتجات الصينية في الولايات المتحدة على الشركات من جميع الأحجام في قطاع التصنيع بالصين، وهو ما يترجم بدوره إلى انخفاض في مشتريات تكنولوجيا المعلومات من قبل هذه الشركات، ومن المتوقع نتيجة لذلك أن تشهد سوق أجهزة الحاسب في الصين انخفاضًا أكبر خلال العام، وإذا تصاعدت الحرب التجارية بشكل أكبر، فيجب أن نتوقع امتداد التأثير إلى بلدان أخرى بسبب التقلبات المتوقعة في أسعار الصرف التي تؤثر على الشركات في جميع أنحاء المنطقة”.