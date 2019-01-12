إطلاق خدمة التخزين غوغل وان في دول عربية

بدأت شركة غوغل إطلاق خدمة التخزين السحابي مدفوعة الثمن خاصتها "غوغل ون" Google One في مزيد من الدول، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الإعلان عنها، ثم إطلاقها تدريجيًا في بعض الدول.

وكانت عملاق التقنية الأميركية قد أعلنت في منتصف شهر أيار/مايو 2018 عن "غوغل وان"، وهو الاسم الجديد لخدمة "غوغل درايف" Google Drive الذي سيظهر لمشتركي السعات المدفوعة، مع تغيير في السعات والرسوم الشهرية للخدمة الجديدة.

وبعد إطلاقها تدريجيًا، فكانت البداية من الولايات المتحدة في شهر أيار/مايو الماضي لبعض المستخدمين، ثم للجميع في الولايات المتحدة وفي دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والمكسيك والهند في شهر آب/أغسطس، ثم في الأشهر التالية تم إطلاقها في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا وروسيا ونيوزيلندا وتايوان وسنغافورة والتشيك والتشيلي.

والآن أفاد مستخدمون في كل من هولندا والإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا وبلجيكا بأنهم تلقوا رسائل من جوجل تخبرهم بإمكانية الترقية إلى خدمة "غوغل ون" وذلك بأسعار تبدأ من 1.99 دولار أميركي شهريًا لسعة 100 جيجابايت، وبسعر 2.99 دولار أميركي شهريًا لسعة 200 جيجابايت، وهكذا حتى 299.99 دولارًا أميركيًا شهريًا لسعة 30 تيرابايت.

يشار إلى أن خدمة "جوجل ون" تستهدف المستخدمين الذين يحفظون صورهم ومقاطع الفيديو خاصتهم على خدمة “صور جوجل” Google Photos بدقتها الأصلية، وهم بالأصل مشتركون بخدمة "غوغل درايف" المدفوعة.

وتمتاز خدمة "غوغل ون" بأنها توفر سعات بنفس السعر أو في بعض الحالات أقل من خدمة "غوغل درايف"، كما تمتاز بأنها توفر ميزات إضافية، مثل دعم على مدار الساعة من خبراء جوجل لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من خدمات جوجل.

وتوفر الخدمة لمشتركيها دون غيرهم مزايا مثل رصيد في متجر "غوغل بلاي" ومعدلات خاصة للفنادق التي تظهر ضمن نتائج بحث محرك غوغل. كما توفر "غوغل ون" للمستخدمين إمكانية مشاركة المساحة التخزينية مع حتى 5 أشخاص من العائلة.