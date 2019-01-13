هذه أفضل البرامج لرسامي الفن الرقمي Digital Art

اجتاحت التكنولوجيا حياتنا شيئاً فشيئاً لتحول العالم الواقعي إلى عالم رقمي يمكن الاستفادة منه في جميع مجالات الحياة، وقد ساهم التطور التكنولوجي في زيادة خيارات البرامج المتاحة لرسامي الفن الرقمي Digital Art، حيث أصبح هناك الكثير من الأدوات في السوق لمساعدتهم على إنشاء أجزاء فريدة من الفن الرقمي أو محاكاة التأثيرات التقليدية.

يُطلق مصطلح الفن الرقمي Digital Art على كل الأعمال الفنية التي تُستخدم فيها التكنولوجيا الرقمية بشكل أساسي لإنشاء أعمال فنية إبداعية مثل رسم لوحات كاملة أو شخصيات كرتونية أو مناظر طبيعية أو اللوحات التعبيرية وغير ذلك الكثير (بمعنى آخر أبسط يعتبر الرسم الرقمي هو تطوير الرسم التقليدي ليعتمد على الأدوات التكنولوجية).

لذلك سنستعرض أفضل البرامج لرسامي الفن الرقمي في عام 2019، لمساعدتك على اختيار البرامج المناسبة لك:

تتضمن هذه المجموعة برامج لنظام التشغيل ويندوز ونظام ماك أو إس MacOS، وهناك أيضاً خيارات مجانية وأخرى مدفوعة حتى تستطيع اختيار ما يناسبك.

1- برنامج فوتوشوب Photoshop

يُعتبر الفوتوشوب من أفضل وأشهر برامج التصميم التي تتيح لك كل ما تحتاجه لإطلاق العنان لإبداعك عندما يتعلق الأمر بالفن الرقمي والتصميم الجرافيكي Graphic-Design، وهو جزء من مجموعة Adobe Creative Cloud .

يمكنك من خلال برنامج فوتوشوب مشاركة بياناتك والوصول إلى جميع الأدوات التي تحتاج إليها – بما في ذلك الفرش والصور والألوان والأنماط – عبر جميع أجهزتك. وهناك أيضا مكتبة رائعة من إضافات فوتوشوب Photoshop plugins تحتوي على وظائف إضافية للبرنامج.

برنامج Photoshop متاح لنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس، ويعطيك فقط فترة تجربية مدتها 30 يوما وبعد انتهاء هذه المدة يمكنك دفع ما يصل إلى 20.99 دولار شهريًا للاستفادة من جميع الميزات.

2- برنامج Affinity Designer

يحتوي Affinity Designer على كل ما تحتاجه لإنشاء تصميمات مخصصة أو رسوم توضيحية illustrations.

كما يمكنك من خلال Affinity Designer التحكم بدقة في رسم المنحنيات، وخيارات تثبيت الفرشاة، وأوضاع المزج المتقدمة، وأفضل ما في الأمر دعم التكبير بما يصل إلى أعلى من مليون في المائة One million+ percent zoom، وهذه هي الميزة الأهم للكثير من المصممين.

برنامج Affinity Designer متاح لنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس macOS بسعر يصل إلى 49.99 دولار.

3- برنامج Clip Studio Paint

يعتبر برنامج Clip Studio Paint من أفضل أدوات الرسم والتلوين للفنانين الهزليين comic artists، حيث يستخدمه أكثر من أربعة ملايين من المبدعين في جميع أنحاء العالم.

يتيح لك البرنامج ميزات متخصصة أفضل لإنشاء الرسوم الكاريكاتيرية والمتحركة، ولديه ميزات محسّنة لتلوين أعمالك، ويمكنك إنشاء رسوم كاريكاتيرية بألوان كاملة باستخدام هذا البرنامج أو نسخة التطبيق المتاحة للأجهزة المحمولة.

ويسمح لك Clip Studio بالوصول إلى مكتبة ضخمة تضم محتوى مجانياً قابلاً للتنزيل مثل الفرش والنغمات ونماذج ثلاثية الأبعاد والمزيد، مع إضافة محتوى جديد يومياً. كما أن البرنامج متوفر بـ 7 لغات مختلفة هي: اليابانية والكورية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية.

برنامج Clip Studio Paint متاح لنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس macOS، ويعطيك فترة تجربية مدتها 30 يوماً، وبعد انتهاء هذه المدة ستجد لديك إصدارين مدفوعين الأول إصدار PAINT PRO بسعر 49.99 دولار، والثاني إصدار PAINT EX بسعر 219 دولارا حيث يتيح لك جميع ميزات البرنامج.

4- برنامج Graphiter

يُعتبر من أفضل الأدوات التي تتيح إنشاء رسومات غرافيتي واقعية المظهر ورسم Sketches رائعة.

يتيح لك Graphiter تجربة رسم واقعية باستخدام أدوات بسيطة مثل أداة المزج، والممحاة، وأقلام الغرافيت graphite pencils، حيث يمكنك استخدام الأدوات التقليدية لإنشاء الرسومات الرقمية.

يمكن تصدير جميع الرسومات الخاصة بك إلى ملفات بصغية PNG و JPG، وفي نفس الوقت يقوم Graphiter بحفظ رسوماتك تلقائيا حتى يمكنك الرجوع إليها لاحقا.

برنامج Graphiter متاح لنظام التشغيل ويندوز فقط حيث يوجد منه إصداران الأول لنظام ويندوز 8 والثاني لنظام ويندو 10، ويتضمن التنزيل المجاني 14 قلماً من الغرافيت، تتراوح بين 4H و8B، كما توجد عمليات شراء داخل التطبيق.