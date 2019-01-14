لافتات كورية في شوارع باريس.. ماذا تعلن سامسونغ؟

رفعت شركة سامسونغ لافتات طرقية في ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس، تضمنت كلمات باللغة الكورية. وبعد التدقيق فيها، فُهم أن الشركة قد تعلن عن هاتفها الذكي القابل للطي الأول خلال حدثها المقرر في شباط/فبراير المقبل.

وكانت الشركة الكورية قد حددت قبل أيام موعد حدث Galaxy Unpacked 2019 الذي سيُقام في 20 شباط/فبراير القادم بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهو الحدث الذي اعتادت سامسونغ فيه على الكشف عن الجيل الجديد من هواتف "غالاكسي إس" Galaxy S.

وبعد تحديد موعد حدث Galaxy Unpacked 2019، رفعت سامسونغ لوحات طرقية في ميدان كونكورد في باريس، والتي كتبت عليها رسالتين باللغة الكورية هما: "المستقبل يتكشف" و"العشرين من شباط/فبراير".

وفسر البعض العبارة الأولى "المستقبل يتكشف" والتي تعني بالإنجليزية The future unfolds، بأنه تلميح من الشركة بأنها ستعلن خلال الحدث، إلى جانب هواتف "غالاكسي إس10" Galaxy S10 الجديدة، عن هاتفها الذكي القابل للطي الأول.

كما يُعتقد أن الهاتف الذكي القابل للطي، الذي قد تكشف عنه سامسونغ في 20 شباط/فبراير المقبل، لن يكون كالنموذج الأولي الذي أعلنت عنه خلال مؤتمر المطورين الخاص بها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بل سيكون النسخة النهائية والتجارية من الهاتف، خاصة أن إطلاق هواتف "غالاكسي إس10" يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق أول هاتف غالاكسي.

يُشار إلى أن الشركة كانت قد كررت في السابق أن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول سيكون خلال النصف الأول من عام 2019، وبما أن حدث Galaxy Unpacked 2019 هو الحدث الأبرز للشركة خلال هذا التوقيت، لذا فمن غير المستبعد أن يُعلن عن الهاتف خلال حدث الشهر المقبل.