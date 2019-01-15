تحديث جديد من يوتيوب.. يشبه إنستغرام

أطلقت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب تحديثاً جديداً لتطبيقها على الأجهزة المحمولة يهدف إلى تسهيل تنقل المستخدمين بين مقاطع الفيديو الموصى بها، وذلك بشكل يشبه التنقل بين قصص خدمتي إنستغرام وسناب شات.

وقالت يوتيوب إنها سوف تطلق التحديث خلال هذا الأسبوع لتمكين المستخدمين من التنقل بين مقاطع الفيديو الموصى بها عن طريق سحب الإصبع على الشاشة أفقياً، نحو اليمين ونحو الشمال.

وأوضحت أنه بسحب الإصبع نحو الأمام فسيظهر الفيديو التالي، أما بالسحب نحو الخلف فسيرجع المستخدم إلى الفيديو الذي كان يشاهده، كما سيُستأنف الفيديو حيث تركه المستخدم.

وأكدت يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، أن هذا التغيير صُمم لمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في تشغيل الفيديو على الأجهزة المحمولة، خاصةً أن أكثر من 70% من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على يوتيوب يجري على تلك الأجهزة.

يُشار إلى أن هذا التحديث يُضاف إلى سلسلة من التحديثات التي كانت تستهدف مستخدمي الأجهزة المحمولة خلال الأشهر الماضي، إذ أضافت الشركة نهاية العام الفائت ميزة “القصص”، وقبل ذلك، إمكانات التحكم بالوقت الذي يقضيه المستخدمون في المشاهدة يومياً، "والوضع الليلي"، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على الشاشة الرئيسية.

وفي عام 2017، أضافت يوتيوب إمكانية التراسل ومشاركة الفيديو داخل التطبيق، وبدأت العمل على تحسين دعم صيغ مختلفة للفيديوهات حين مشاهدتها ضمن التطبيق. وفي ذلك العام، أطلقت الشركة إمكانية تقديم الفيديو أو إرجاعه إلى الخلف بالنقر المزدوج على الشاشة.

وباستخدام التنقل الأفقي نحو اليمين أو الشمال، فإن ذلك سيسهل مشاهدة الفيديوهات عن طريق يوتيوب، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع محتوى الفيديو على التطبيق، وبالتالي استخدام التطبيق لفترات زمنية أطول في كل مرة يتم تشغليه فيها، مما يعني المزيد من فرص تكسب الشركة من الإعلانات.

يذكر أن هذه الميزة سوف تتوفر في بادئ الأمر لمستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة آيفون وآيباد، ولا معلومات عن موعد توفره للأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد التابع لغوغل.