آبل تطلق أغطية ذات بطارية لهواتف iPhone XR وiPhone XS

أطلقت شركة آبل غطاء البطارية الذكي Smart Battery Case للجيل الأحدث من هواتف #آيفون، وذلك في مسعى منها لتحسين أداء الأجهزة التي لا تقدم عمر بطارية طويلا، خاصةً هاتف آيفون إكس إس iPhone XS.

وخُصصت الأغطية الجديدة لهواتف آيفون إكس آر iPhone XR وآيفون إكس إس iPhone XS، وهي تتوفر حاليًا على المتجر الإلكتروني للشركة الأميركية، وتأتي باللونين الأبيض والأسود.

وتقول آبل إن #غطاء_البطارية_الذكي الجديد "يعطيك عمر بطارية أطول مع توفير حماية رائعة"، وأضافت الشركة أن الغطاء صُنع من مادة ألياف ميكروية ناعمة من الداخل لحماية الهاتف، ومن الخارج يوفر الغطاء ملمسًا ناعمًا وحريرًا من السليكيون.

وأوضحت #آبل أن الغطاء متوافق مع أجهزة الشحن اللاسلكي بمعيار تشي Qi، إذ يمكن شحن هاتف آيفون وغطاء البطارية في ذات الوقت لزيادة زمن التحدث لهاتف “آيفون إكس آر” إلى 39 ساعة، واستخدام الإنترنت إلى 22 ساعة. ويظهر مقدار الطاقة الموجود في الغطاء ضمن شاشة قفل الهاتف ومركز الإشعارات. هذا ولم تذكر الشركة السعة التي تأتي به بطارية الغطاء.

وأفادت الشركة أنه يمكن شحن الغطاء بواسطة الشواحن التي تدعم USB-PD، كما أنها تدعم ملحقات Lightning، مثل سماعة الأذن إير بود EarPod. كما يُشار إلى أن الغطاء الجديد لا يناسب هاتف عام 2017، آيفون إكس iPhone X على الرغم من أن أبعاده متماثلة تقريبًا مع أبعاد هاتف آيفون إكس إس.

هذا، ويتوفر غطاء البطارية الذكي بسعر 129 دولارا أميركيا لهواتف آيفون إكس آر و آيفون إكس إس و آيفون إكس إس ماكس.