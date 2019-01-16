أفضل 10 تطبيقات أندرويد للعاملين بمجال الكتابة والتحرير

يواجه الكثير من العاملين في مجال الكتابة والتحرير دائما مشكلة توارد الأفكار في أي وقت وأي مكان مع عدم توافر أي وسيلة سريعة لتدوينها، ولكن مع وجود الهواتف الذكية في متناول أيدينا على مدار اليوم في أي مكان جعل أمر تدوين الأفكار وكتابة ما نريد من نصوص أسهل بكثير.

أصبح كل شخص الآن يمتلك هاتفًا ذكيًا يمكنه من خلاله إدارة العديد من المهام اليومية بدون الحاجة إلى حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي، ولكن معظم الهواتف الذكية ليس بها أي خيار لكتابة وتعديل المستندات، فإذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتحرير يمكنك إنشاء أو عرض أو تحرير أي مستند من خلال هاتفك الذكي بمجرد تثبيت أحد تطبيقات التي تساعدك في ذلك.

إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد فإليك أفضل 10 تطبيقات للكتابة وتحرير المستندات:

1- تطبيق Character Story Planner 2

يُعتبر تطبيق Character Story Planner 2 من أفضل التطبيقات لكتاب الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات، فهو يعد الطريقة الأكثر تنظيمًا لبناء قصة، حيث يمكن استخدامه من قبل أي شخص يرغب في إنشاء شخصيات مفصلة.

فهو يساعد الكاتب على تخطيط القصة وتنمية الشخصيات، حيث يمكن من خلاله إنشاء عالم كامل باستخدام القواعد والشخصيات والأجناس والأماكن الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التطبيق عملية إنشاء للسيناريوهات وأحداث القصة وأنواع أخرى من المشاهد، ويمكنك كتابة كتاب كامل هنا ثم نقله في النهاية إلى معالج نصوص في وقت لاحق. التطبيق متاح مجانًا لكن مع ظهور إعلانات.

2- تطبيق Google Docs

يقدم جوجل حزمة أدوات مكتبية إلكترونية قوية ضمن حساب غوغل الخاص بك، حيث يمكنك الوصول إلى تطبيق محرّر مستندات غوغل Google Docs، وتطبيق الملاحظات Google Keep، بالإضافة إلى خدمة تخزين سحابي مجانية عبر منصة جوجل درايف، ولا شك أن هذه مجموعة ممتازة من التطبيقات للكتاب.

يعتبر تطبيق مستندات غوغل Google Docs من أفضل تطبيقات تحرير المستندات حسب أراء المستخدمين حيث بلغ عدد مرات تثبيت هذا التطبيق عبر متجر غوغل بلاي فقط أكثر من نصف مليار مرة، وأصبحت مستندات غوغل الآن هى البديل الأكثر مرونة لمايكروسوفت وورد.

يدعم التطبيق حفظ جميع التغييرات تلقائيًا أثناء الكتابة، مع توافر خيارات التحرير والتصميم مما يتيح لك تخصيص المستند بشكل أفضل من أي وقت مضى، بالإضافة إلى توافر سجل النسخ السابقة الذي يعرض لك إصدارات قديمة من المستند، ويدعم التعامل مع الملفات المحررة ببرنامج مايكروسوفت وورد.

غوغل درايف هو منصة تخزين سحابي تتيح لك الوصول إلى كتابتك على جهاز كمبيوتر أو هاتف أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت، وتطبيق Google Keep يتيح لك تدوين وحفظ ملاحظاتك بكل سهولة ومزامنتها مع كل الأجهزة، كل ذلك يتكامل مع غوغل درايف وتحصل على 15 جيجابايت من المساحة التخزينية المجانية، وجميع هذه التطبيقات مجانية.

3- تطبيق Grammarly Keyboard

الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح الهواتف ليست هي الطريقة المثلى لتدوين النصوص ومع ذلك في بعض الأحيان لا يمكن تجنب ذلك، سيساعدك تطبيق Grammarly Keyboard على الكتابة دون أي أخطاء وبكل سهولة داخل أي تطبيق تستخدمه على جهازك.

يتيح لك التطبيق عدة خيارات منها التحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم، وحتى تحسين المفردات، حيث لا تقوم اللوحة بتصحيح ما تكتبه بشكل تلقائي بل تعمد إلى عرض الاقتراحات في الشريط الموجود أعلى اللوحة.

4- تطبيق JotterPad

يعتبر تطبيق JotterPad من أفضل التطبيقات المخصصة للكُتاب، حيث يضم مجموعة متنوعة من الميزات لكتابة الروايات، والسيناريوهات الدرامية، وأنواع أخرى مماثلة من الأعمال الكتابية.

يتضمن التطبيق بعض الميزات الأخرى مثل الوضع الليلي dark mode لحماية العين اثناء الكتابة في غرفة مظلمة أو في الليل وحساب عدد الكلمات وميزة التمرير. يتوفر أيضًا دعم للشاشة المقسَّمة ولكن فقط على الأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك Chromebook.

كما يوفر التطبيق إمكانية تصدير ما تكتبه إلى صيغ متعددة “TXT ،PDF ،DOCX” ودعم التكامل مع خدمات التخزين السحابي مثل دروب بوكس وجوجل درايف، وون درايف.

تأتي النسخة المجانية من التطبيق مع معظم الميزات، ولكن يدعم التطبيق عمليات الشراء داخله لإتاحة عدد أكبر من الميزات.

5- تطبيق Microsoft Word

تقدم شركة مايكروسوفت حزمة البرامج المكتبية الشهيرة مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office، والتي تتضمنن تطبيق مايكروسوفت وورد Microsoft Word وهو تطبيق برنامج تحرير النصوص الأكثر قوةً وانتشارًا على مستوى العالم، كما تتيح لك خدمة مايكروسوفت للتخزين السحابي ون درايف OneDrive ميزة المزامنة بين أجهزة متعددة، بالإضافة إلى تطبيق تدوين الملاحظات المميز OneNote.

6- تطبيق Novelist

يُعد تطبيق Novelist من أفضل التطبيقات المتاحة للكُتاب والروائيين، حيث يستخدمه أكثر من 40 ألف مؤلف بالفعل، وقد تم تنزيله من متجر غوغل بلاي أكثر من 100 ألف مرة.

يضم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات المخصصة للكتابة والإعداد، وتحرير الروايات أو القصص القصيرة، حيث يتضمن ميزة جدول زمني لكل المشاهد الكبيرة المختلفة في قصتك.

يتيح لك التطبيق إنشاء واستخدام القوالب عند إنشاء كتب جديدة، وإكمال معاينة الكتاب دون مغادرة التطبيق، وإدراج ومراجعة التعليقات داخل النصوص، وعرض واستعادة الإصدارات النصية السابقة.

كما يتميز التطبيق بدعم خدمة التخزين السحابي جوجل درايف Google Drive، وخيارات تنسيق متعددة منها EPUB أو RTF أو HTML، وبالإضافة لكل ذلك فإن هذا التطبيق مجاني تمامًا وبدون إعلانات.

7- تطبيق TextMaker Mobile

يعتبر تطبيق TextMaker Mobile من أقدم وأقوى تطبيقات تحرير النصوص على نظام التشغيل أندرويد وهو يعمل مع مجموعة متنوعة من تطبيقات الكتابة

يتيح لك فتح جميع مستندات مايكروسوفت وورد وتحريرها وحفظها مع الحفاظ على جميع أشكال التنسيق والمحتوى، حيث يعرض المستندات الخاصة بك كما تبدو على جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى إمكانيات تصديرها بصيغة PDF.

كما يدعم الوصول إلى المستندات في خدمات التخزين السحابي مثل دروب بوكس وجوجل درايف وون درايف مباشرة من داخل التطبيق. ودعم التدقيق الإملائي بعدة لغات مختلفة، وعرض المستندات في وضع الطباعة أو وضع المسودة وإمكانية إضافة الإشارات المرجعية.

8- تطبيق Reddit

من المعروف أن موقع رديت Reddit يعتبر أضخم مجتمع أخبار ونقاش عالمي على الإنترنت هو مكان مفضل للكثير من الناس من بينهم الكُتاب.

هناك مجموعة متنوعة من subreddits للتواصل مع الكتاب الآخرين ومناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، كما يمكنك عرض مقتطفات من أعمالك والحصول على ملاحظات عليها.

يمكنك الانضمام لبعض subreddits الخاصة بالكتابة مثل r/writing وr/writers حيث أنها من أكبر المجتمعات في Reddit، بالإضافة إلى وجود الكثير من المجموعات الأصغر والأكثر تخصصًا لأنواع معينة من الكتابة مثل r/fantasywriters أو r/newbwriters

التطبيق مجاني تمامًا ولكن يدعم ظهور الإعلانات، ويمكنك دفع 5.99 دولار في الشهر لإزالة الإعلانات والحصول على بعض الميزات الإضافية أيضًا.

9- تطبيق Writer Plus

يعتبر تطبيق Writer Plus واحد من أكثر تطبيقات تحرير النصوص شعبية حيث تم تنزيله أكثر من مليون مرة من على متجر غوغل بلاي فقط.

يتضمن التطبيق العديد من المزايا أهمها واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويدعم فتح وتحرير وحفظ ملفات النصوص، والوضع الليلي، ويدعم تحرير النص من اليمين إلى اليسار مع وجود عدد الكلمات والحروف.

ويمكنك من خلال التطبيق إنشاء مجلدات لتنظيم عملك، كما يدعم التطبيق علامات الاقتباس واختصارات لوحة المفاتيح مثل تراجع وإعادة ويدعم أيضًا لوحة المفاتيح التي يتم توصيلها عبر البلوتوث Bluetooth وبعض اختصارات التعديل الخاصة بها.

التطبيق مجاني تمامًا وبدون إعلانات، كما أن عمليات الشراء داخل التطبيق عبارة عن تبرعات اختيارية إذا كنت ترغب في دعم تطوير التطبيق.

10- تطبيق Writer Tools

تطبيق Writer Tools أحد التطبيقات الهامة للكُتاب، حيث يضم العديد من الميزات وأدوات الكتابة، ويدعم التطبيق إنشاء شخصيات الرواية والجداول الزمنية لتخطيط أحداث كتابك وفصوله بترتيب زمني محدد، وإنشاء مواقع جديدة لشخصياتك.

كما يتضمن التطبيق قسم هدف ربع سنوي quarterly goal section حتى تتمكن من محاولة الحفاظ على الجدول الزمني للكتابة. يوجد أيضًا سجل تقدم في حالة رغبتك في الاطلاع على مدى تقدمك في الكتابة.

يتيح لك التطبيق العمل على مشروع واحد كامل مجانًا (مع الإعلانات)، ولكن هناك اشتراك بسعر 4.99 دولار شهريًا أو 54.99 دولار سنويًا للعمل على مشاريع متعددة، وإضافة الصور، وإزالة الإعلانات.