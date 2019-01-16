جديد تويتر.. عرض التغريدات حسب الأهمية والوقت

أعلنت شركة تويتر، الثلاثاء، عن جلب ميزة عرض التغريدات حسب الأهمية أو الترتيب الزمني إلى مستخدمي تطبيقها على نظام أندرويد، وذلك بعد إطلاق الميزة لتطبيق تويتر على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة آيفون وآيباد من آبل في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت في الشهر الماضي عن إطلاق الميزة التي تسمح للمستخدمين بالاختيار بين عرض التغريدات حسب الأهمية أو حسب الترتيب الزمني، وذلك في محاولة لتسهيل عرض التغريدات حسب ظرف المستخدم.

وتأتي الميزة الجديدة بزر، على شكل ثلاثة نجوم للتبديل بين طريقتي العرض، وكانت الشركة قد قالت إن هذه الخطوة تأتي اعترافًا بحقيقة أن "تويتر غالبًا ما يكون مفيدًا للغاية في الوقت الفعلي، خاصة خلال الأحداث المباشرة مثل الألعاب الرياضية أو جوائز الأوسكار".

وأعلنت تويتر عن إطلاق الميزة لمستخدمي تويتر في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي، إذ قالت: "أندرويد، إليكم. اعتبارًا من اليوم، انقر (زر النجوم) للتبديل بين التغريدات الأحدث والأهم".

وكانت تويتر قد بدأت في شهر شباط/فبراير 2016 عرض التغريدات حسب خوارزمية جديدة تقوم بفهم أهميتها مع مراعاة الترتيب الزمني للنشر، وذلك في محاولة لجذب المستخدمين في وقت كان فيسبوك قد أصبح يحظى بانتشار واسع جعل تويتر تتخوف على مستقبلها.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 كان بإمكان المستخدمين التبديل بين العرض حسب الأهمية أو حسب الوقت، ولكن ذلك كان يتطلب الذهاب إلى صفحة الإعدادات ثم تغيير طريقة العرض من هناك.

والآن أصبح بالإمكان التبديل بين طريقتي العرض بسهولة من خلال النقر على زر "النجوم" الذي يظهر أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق على الأجهزة المحمولة. ويمتاز هذا الزر بأنه يسمح للشركة بفهم سلوك المستخدم، فلو كان المستخدم يحب رؤية التغريدات حسب الأهمية في غالب الوقت، فإن التغريدات سوف تظهر حسب الأهمية افتراضيًا ما لم يغير المستخدم طريقة العرض.

وكانت تويتر قد قالت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي إنها تعمل على توفير طريقة تتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في الخط الزمني ثم بدأت اختبار الأداة الجديدة.