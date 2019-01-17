تسريب أول صورة حية لـ "غالاكسي إس 10 بلس"

نشر أحد المستخدمين على موقع "ريديت" Reddit صورة حية لما قال إنه هاتف "غالاكسي إس 10 بلس" Galaxy S10 Plus في يد أحدهم، ويظهر منها تصميم واجهة الهاتف الذي يُنتظر الإعلان عنه قريبًا.

ومن الطبيعي أن يظهر هاتف ذكي من إحدى الشركات في يد أحد موظفيها، إذ تقوم الشركات عادة بتوفير الجهاز لهم بهدف تجربته في العالم الحقيقي، ومعرفة آرائهم قبل الإعلان عنه وإطلاقه لعموم الناس.

ولكن يحدث أنهم قد يُصادفون من قبل أشخاص ينتظرون الإعلان عن الهاتف ويميزون أن الذي في أيديهم هاتف لم يُعلن عنه بعد.

وبالنظر إلى الصورة المنشورة على ريديت يظهر أنها تتطابق مع ما سُرب سابقًا عن هاتف "غالاكسي إس 10 بلس"، إذ تظهر الشاشة وهي تغطي معظم الواجهة، وأن الكاميرا الأمامية المزدوجة ستكون ضمن الشاشة وليس ضمن نتوء منفصل، وهي في الزاوية العليا اليمنى.

وعلق أحد المستخدمين على صور الهاتف قائلاً: "إن الشخص الذي يحمل الهاتف في الصور قد يكون أحد موظفي سامسونغ في حافلة أو في مقر الشركة في كوريا الجنوبية". وأضاف أن الغطاء الأمني للجهاز لا يزال عليه.

موظف في ورطة

وذكر المعلق أنه يبدو أن الموظف أزال البرنامج الأمني الذي يأتي مع الهواتف المختبرة، والذي يعرض علامة مائية على الشاشة، حتى إن المعلق قال إن "الموظف سيكون في ورطة لأنه فعل ذلك".

وعند سؤاله عن الهاتف، قال إن الجهاز سيأتي بذات أبعاد هاتف "غالاكسي نوت 9" Galaxy Note 9 الحالي، ولكن يبدو أخف وزنًا منه.

وذُكر تعليقًا على الصورة أن ميزة التعرف على الوجوه ستكون أفضل من الأجيال السابقة، ثم إن الهاتف سيأتي مع حساس بصمة ضمن الشاشة.

يُشار إلى أن شركة سامسونغ تعتزم الإعلان عن هاتف "غالاكسي إس 10 بلس" رسميًا خلال حدث Galaxy Unpacked 2019 المقرر في 20 شباط/فبراير المقبل، مع تقارير تتوقع الإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي من الشركة خلال ذات الحدث.