تقرير: إعادة إحياء هاتف موتورولا ريزر بشاشة قابلة للطي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة موتورولا تعتزم إعادة إحياء هاتفها المحمول الشهير "موتورولا ريزر" Motorola Razr، ولكن هذه المرة مع هاتف ذكي ذي شاشة قابلة للطي.

وذكرت الصحيفة أن النسخة الجديدة من هاتف "موتورولا ريزر" سيتتوفر بسعر 1,500 دولار أميركي، وأن شركة موتورولا، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، تعمل على اختباره حالياً، وقد تُعلن عنه خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

وأضافت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادرها أن موتورولا تعتزم إنتاج كمية محدودة من الهاتف الجديد تقدر بـ200,000 وحدة.

ويُعتقد أنه سيأتي في إطار سعي شركات عديدة إلى إطلاق هواتف ذكية قابلة للطي مع تراجع مبيعات الهواتف الحالية.

وذكرت الصحيفة أن هاتف "موتورولا ريزر" الجديد سيكون حصرياً للولايات المتحدة عن طريق شركة الاتصالات "فرايزون" Verizon، وفيما عدا لم تحصل الصحيفة على أي معلومات تتعلق بمواصفات الهاتف الأخرى.

يُشار إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تحاول فيها موتورولا إحياء العلامة التجارية لهاتف "موتورولا ريزر" الذي كان يوماً أحد أشهر الهواتف المحمولة حول العالم، فقد أطلقت في عامي 2011 و 2012 هواتف باسم "درويد ريزر" Droid RAZR عن طريق شركة فرايزون.

كما يُشار إلى أن شركات أخرى حاولت إعادة إحياء هواتف محمولة سابقة مع تصميمها التقليدية، ولكن مع مواصفات تناسب عصر الهواتف الذكية الحالية، إذ أعادت شركة "إتش إم دي غلوبال" HMD Global، التي تملك حقوق العلامة التجارية لشركة نوكيا، إحياء هاتفي "نوكيا 3310" Nokia 3310 و "نوكيا 8110" Nokia 8110.