هذه أذكى كاميرا في العالم

كانت أحد أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تم الإعلان عنها خلال معرض CES 2019 هذا العام هى Obsbot Tail والتي تعتبر أول كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يمكنها أن تتحرك على حامل دائري بزاوية تبلغ 360 درجة لتتعقبك دون التأثير على الأداء أو جودة الصورة.

نظام التتبع في هذه الكاميرا ليس مجرد نظام لتتبع الوجه كما هو الحال في معظم الهواتف الذكية، ولكنه نظام أكثر تقدماً حيث يستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي لا يمكنها التعرف على الوجوه فقط بل تتعرف أيضاً على شكل الجسم وموضعه، مما يؤدي إلى تتبع دقيق حتى مع الحركة، كما تتيح لك كاميرا Obsbot Tail تعقب الحركة وتسجيلها بدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارا في الثانية وذلك في بيئة أكثر تعقيداً.

مواصفات وميزات كاميرا Obsbot Tail

تعمل الكاميرا بمعالج HiSilicon Hi3559A الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الكائنات المتعددة وتحديد السمات ومعالجة عالية الأداء في التصوير.

وتأتي الكاميرا بعدسة 12 ميغا بيكسل للصور الثابتة مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K، وبقدرة على التقريب البصري تصل إلى 3.5 ضعف، وبمجرد التقاط اللقطات الخاصة بك يمكنك تحريرها بسلاسة مع العشرات من خيارات التحرير، ومشاركتها في خطوات قليلة فقط مع تطبيق Obsbot studio.

وتستند الكاميرا على محرك ثلاثي المحاور يتحرك بزاوية 360 درجة، ويدعم تقنية "ExtraSmooth" التي توفر حركات كاميرا خالية من الاهتزاز، وهذا ما يجعل هذه الكاميرا مثالية لكافة الأنشطة التي تتضمن حركة مثل ممارسة نشاط رياضي أو أنشطة السفر لمدوني الفيديو على موقع يوتيوب، أي أنه يمكنك اعتبارها مصور شخصي يقوم بتتبع حركتك دون الحاجة لأى تدخل أو ضبط.

توجد بالكاميرا ميزة التتبع اعتماداً على الذكاء الاصطناعي AI Tracking والتي تسمح بالتصوير بدقة لبعد يصل إلى 40 متراً، وتعقب أي شخص في ظروف الإضاءة المنخفضة والزوايا الصعبة، وتساعد تقنية Shar-lock الجديدة على استعادة الأهداف المفقودة بسرعة حتى في ظل ظروف التصوير الصعبة، مثل الازدحام أو سرعة الحركة.

كما أن Obsbot Tail هي أول كاميرا فيديو في العالم تدعم نظام التحكم عبر إيماءات اليد، حيث تتيح تقنية Power Gesture الخاصة بها إمكانية التحكم في الكاميرا عن طريق إيماءات اليد بشكل مستقر ودقيق في مسافات من 6 إلى 20 مترا.

فعلى سبيل المثال تقوم الكاميرا بتثبيت الصورة عليك في حالة وضع كف يدك في مواجهتها، بينما تتيح علامة النصر تفعيل التقريب البصري، ويعمل التحكم بالإيماءات بشكل جيد أيضاً في البيئات المعقدة، مثل زوايا التصوير المختلفة والخلفية متعددة الأشخاص وظروف الإضاءة المنخفضة.

كما أنها تدعم ميزة Eureka Moment التي تختار اللحظات الرائعة في الصور ومقاطع الفيديو القصيرة أثناء التصوير استناداً إلى عواطفك وحركاتك، وستعمل تقنية تحليلات الفيديو المدمجة على تحليل تسجيل الفيديو في الوقت الفعلي والتوصية بمقاطع الفيديو المميزة بمجرد الانتهاء من التصوير.

وتأتي الكاميرا ببطارية قدرتها 1850 ملي أمبير/الساعة، ومن المفترض أن تستمر في العمل لمدة 180 دقيقة لمرة الشحن الواحدة.

موعد التوافر وسعر كاميرا Obsbot Tail

أتاحت شركة Remo كاميرا Obsbot Tail للطلب المسبق بسعر يبدأ من 469 دولاراً إلى 769 دولارا على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter ابتداءاً من يوم 15 يناير الحالي، في حين ستستمر حملة التمويل حتى نهاية شهر أبريل القادم على أن يبدأ شحن الدفعة الأولى من الكاميرا للعملاء في بداية شهر مايو 2019.