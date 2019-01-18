هل تخطط ألمانيا لاستبعاد هواوي من شبكات 5G؟

تستكشف ألمانيا ما إذا كان باستطاعتها استبعاد شركة التكنولوجيا الصينية هواوي من المشاركة في بناء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما تناقش الحكومة الألمانية ما إذا كانت ستلحق بركب الولايات المتحدة وحلفاء مثل أستراليا في تقييد الشركة الصينية.

وتأتي هذه الخطوة في خضم الخلاف الدبلوماسي بين الصين وكندا والولايات المتحدة بعد أن اتهمت واشنطن المديرة المالية لشركة هواوي بالاحتيال، وتم الإبلاغ عن أن الولايات المتحدة تحقق مع هواوي بشأن مزاعم بسرقة أسرار تجارية من الشركات الأميركية.

من جهتها، قالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، نقلاً عن مصادر حكومية، إن برلين تناقش وضع معايير أمنية لا تستطيع هواوي في الوقت الحالي تحقيقها، مما يحد بشكل فعال من مشاركتها في نشر شبكات الجيل الخامس 5G.

وكانت التغييرات القادمة إلى قانون الاتصالات الألماني قيد الدراسة كملاذ أخير، لكن النقاشات الحالية تشكل تحولاً في موقف الحكومة الألمانية بالمقارنة مع موقفها في تشرين الأول/أكتوبر 2018 عندما أخبرت السياسيين أنها لا ترى أي أساس قانوني لاستبعاد أي بائع من شبكات الجيل الخامس، وذلك بالرغم من التحذيرات المرسلة من واشنطن، وفق الصحيفة.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعارض حظر أي مورد فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس، موضحة أن الحكومة الألمانية لم تتوصل بعد إلى موقف مشترك بشأن ما إذا كانت ستتبع دولاً أخرى في استبعاد شركة هواوي من سوقها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت وزارة الداخلية، في رد مكتوب على سؤال قدمته البرلمانية كاتارينا درويج Katharina Droege من حزب الخضر، إن "عملية التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن خطوات ملموسة لم تكتمل بعد"، لكن الحكومة أوضحت في تعليق حديث أن أمن شبكات 5G يتمتع بأهمية بالغة، وأن قراراتها القادمة سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه الأهمية، وفق ما ذكرت هاندلسبلات.

وقد حذر المسؤولون الأميركيون الحلفاء من أن شركة هواوي خاضعة للدولة الصينية، لافتين إلى أن معداتها للشبكات يمكن أن تحتوي على أبواب خلفية، مما يجعلها عرضة للتجسس السيبراني، فيما قالت هواوي إن المخاوف الأمنية لا أساس لها من الصحة.

ونقلت هاندلسبلات عن مؤسس هواوي، رين زنغفاي Ren Zhengfei، قوله إن شركته لم تحصل مطلقاً على أي طلب من أي حكومة لتوفير معلومات تنتهك أي قوانين.

وواجهت الشركة الصينية، وهي واحدة من أكبر منتجي معدات الاتصالات في العالم، تدقيق إضافي من جانب الحكومات الأجنبية بسبب خطر استخدام تقنيتها في التجسس.

وقالت في بيان إنها لا ترى "أي سبب منطقي لاستبعادها من بناء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في ألمانيا أو في أي دولة في العالم".