4 تطبيقات أندرويد تفحص حالة جهازك وتحدد أعطاله

تطورت الهواتف الذكية وتطورت معها التطبيقات حتى أصبح هناك تطبيق لكل شيء تقريباً، وبما أن هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي، يتضمن الكثير من المكونات الإلكترونية في داخله، فإنه من الوارد ألا يعمل أحد هذه المكونات بشكل صحيح وأن يتعرض لبعض الأعطال، ولكن مهما كانت المشكلة فهناك تطبيق من شأنه مساعدتك في معرفة الخطأ في جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد بسرعة دون الحاجة إلى فني متخصص في ذلك.

يعد الاختبار والتحقق من سلامة الهاتف مفيداً بشكل خاص إذا كنت قد اشتريت للتو هاتفاً أو جهازاً لوحياً، أو تخطط لبيع هاتفك، أو تم إصلاحه، وحتى إذا لم تكن لديك مشكلة محددة، فمن الجيد إجراء فحص دوري لجهازك للتأكد من أن كل شيء يعمل بطريقة صحيحة.

وإليك 4 تطبيقات أندرويد تساعدك في فحص حالة جهازك وتحديد الأعطال:

1- تطبيق (Phone Check (and Test

يُعد تطبيق (Phone Check (and Test أحد أفضل تطبيقات فحص أجهزة أندرويد، وتتشابه طريقة عمل التطبيق إلى حد ما مع طريقة عمل تطبيق سطح المكتب CPU-Z، حيث يمنحك معلومات وفيرة عن مواصفات جهازك، بالإضافة إلى عدد كبير من خيارات الفحص.

تتضمن خيارات الفحص التي يتيحها هذا التطبيق ما يلي:

• اختبار الكاميرا

• فحص البطارية واختبار منافذ الشحن

• فحص اتصال الواي فاي، ومستشعر بصمات الأصابع

• اختبار الصوت للسماعات والميكروفونات ومنفذ سماعة الرأس وأزرار الصوت

• اختبارات الشاشة المتعلقة بالبكسلات الميتة dead pixels وتناسق الألوان

• اختبار نظام تحديد المواقع GPS

• اختبار الإجهاد الحراري للجهاز

• فحص وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي.

التطبيق سهل الاستخدام، ويوفر لك خيار Monitor الذي يعطيك نظرة عامة لحالة هاتفك الحالية، ويتضمن أيضاً قائمة Guided Test وهي قسم يتيح لك تشغيل خيارات الفحص التي تم ذكرها للتحقق منها.

يوصى عند استخدام تطبيق Phone Check لفحص الجهاز بتشغيل الواي فاي والبلوتوث مع التأكد من شحن البطارية على الأقل بنسبة 30% وإجراء الاختبار باستخدام طاقة البطارية بدلاً من توصيل الشاحن.

التطبيق متاح مجاناً على متجر غوغل بلاي.

2- تطبيق Phone Doctor Plus

يعتبر تطبيق Phone Doctor Plus من أفضل تطبيقات فحص أجهزة أندرويد حيث يتيح لك إجراء ما يصل إلى 30 اختباراً على جهازك للتأكد من أن كل جزء فيه يعمل بشكل صحيح.

تتشابه عمليات الفحص التي يتيحها لك هذا التطبيق مع التطبيق السابق، ولكن تطبيق Phone Doctor Plus يوفر تجربة استخدام أفضل بشكل عام بسبب واجهة الاستخدام البسيطة.

تتضمن أبرز خيارات الفحص التي يتيحها هذا التطبيق ما يلي:

• اختبار مستشعرات الحركة بما في ذلك الجيروسكوبات gyroscopes ومستشعر التسارع accelerometer ومستشعرات التقارب proximity

• اختبارات الشاشة بما في ذلك البكسلات الميتة واستجابة مستشعر اللمس

• اختبارات الاتصال الخلوي والشبكي

• اختبارات الرطوبة والضغط ودرجة الحرارة

• اختبار أداء وحدة المعالجة المركزية CPU والذاكرة والسعة التخزينية.

كما يقدم لك التطبيق اقتراحات حول أفضل الطرق لتحسين البطارية وإعادة معايرتها، وتسجيل ومراقبة استخدام البيانات لتجنب الاستخدام الزائد، ومعلومات كاملة حول نظام التشغيل.

التطبيق متاح مجاناً على متجر غوغل بلاي.

3- تطبيق Dead Pixels Test and Fix

يتيح لك هذا التطبيق المجاني إجراء فحص سريع لشاشة جهازك واكتشاف أي وحدات بكسل ميتة dead pixels، ويعمل التطبيق على جميع درجات دقة الشاشة، وهو مناسب لكل من الهاتف والجهاز اللوحي بدرجة وضوح عالية.

ذكرنا فيما سبق أن التطبيقين السابقين يمكنهما اكتشاف وحدات البكسلات الميتة في شاشة جهازك، ولكنهما لا يقدمان لك طرق لإصلاحها، ولذلك إذا ظهرت لك بكسلات ميتة في الشاشة أثناء اختبار جهازك باستخدام أحد التطبيقين، فيمكنك الانتقال إلى تطبيق Dead Pixels Test and Fix لإصلاحها مباشرة.

كما يتيح لك التطبيق خيارات فحص أخرى لشاشة جهازك أبرزها محاولة لإصلاح عيوب البيكسلات الجزئية الفرعية، وإصلاح عيوب النقاط الداكنة أو الفاتحة، يمكن أن تستغرق عملية الإصلاح ما بين بضع دقائق إلى أكثر من ساعة، ولكن ينصح مطوّر التطبيق أنه في حالة عدم ظهور أي تحسن خلال بضع ساعات، فلن يتمكن التطبيق للأسف من حل مشكلتك.

التطبيق متاح مجاناً على متجر غوغل بلاي.

4- تطبيق AccuBattery

يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من مشاكل البطارية وسرعة استنزافها، وهناك العديد من الأسباب لذلك ولكن أهمها أن الهواتف تعمل ببطاريات الليثيوم أيون التي تقل قدرتها على تخزين الطاقة مع تقدمها في العمر، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى منا لا يتبع المعايير النوذجية للتعامل مع هذه البطاريات بشكل سليم.

لا يعمل تطبيق AccuBattery على إصلاح مشكلات البطارية ولكن يتم تشغيل AccuBattery عبر قائمة من عمليات فحص سلامة البطارية في محاولة لمعرفة حالتها ودورة حياتها.

يوفر لك هذا التطبيق معلومات مهمة حول بطارية جهازك مثل سعة البطارية الحالية مقابل السعة الأساسية، كما ستتعرّف أيضاً من خلاله على مدى استدامة البطارية التي تستهلكها مع كل عملية شحن، ومدى استخدام كل تطبيق للطاقة، بالإضافة إلى سرعة التفريغ الكلية.

التطبيق متاح مجاناً على متجر غوغل بلاي، مع العلم أن له إصدارا مدفوعا يتيح لك كافة الميزات.