شاهد صورة مسربة لهواتف "غالاكسي إس10"

نشر إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير، تغريدة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" تضمنت صوراً لما قال إنه الجيل القادم من هواتف "هالاكسي إس10" Galaxy S10 من شركة سامسونغ.

وتضمنت الصورة، التي نشرها بلاس عبر حسابه @evleaks، المعروف بتسريباته الدقيقة، 3 طرز لهاتف "غالاكسي إس10"، وهي "غالاكسي إس10إي" Galax S10E، و "غالاكسي إس10" Galaxy S10، و "غالاكسي إس10+" Galaxy S10+.

وتظهر الهواتف الثلاثة في الصورة مع غطاء حماية شفاف، وهي تتطابق فيما يتعلق بالتصميم مع ما سُرب حتى الآن، بما في ذلك أن "غالاكسي إس10إي" سيكون الطراز الأصغر و "غالاكسي إس10" سيكون الأوسط، أما "غالاكسي إس10+" فسيكون الطراز الأكبر حجماً.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) ١٩ يناير ٢٠١٩

كما يظهر أن النسخة الصغرى من الهواتف الثلاث، ستأتي بكاميرتين خلفيتين، في حين سوف يأتي الهاتفان الآخران بثلاث كاميرات خلفية، كما يظهر أن الكاميرا الأمامية ستكون ضمن الشاشة وليس ضمن نتوء. ويظهر أيضاً أن سامسونغ قد تتخلى عن حساس ضربات القلب الذي كان يأتي إلى جانب الكاميرا الخلفية في الإصدارات السابقة من هاتف "غالاكسي إس".

وفي حال صحت الصور، فهذا يشير إلى أنه حتى النسخة الصغرى من هواتف "غالاكسي إس10" ستأتي مع حساس بصمة ضمن الشاشة، إذ لا يُرى حساس البصمة على ظهر الجهاز.

يُشار إلى أن التسريبات السابقة تحدثت عن أن هاتف "غالاكسي إس10إي" أو "غالاكسي إس10 لايت" سيقدم شاشة بقياس 5.8 بوصة، وسيقدم هاتف "غالاكسي إس10" شاشة بقياس 6.1 بوصة، أما هاتف "غالاكسي إس10+" فسيقدم شاشة بقياس 6.4 بوصة، ويظهر هذا الاختلاف في القياس في الصورة التي نشرها بلاس.

وعلى صعيد منفصل، شاركت شركة سامسونغ في وسم "تحدي 10 سنوات" #10YearChallenge الشائع حالياً على شبكات التواصل الاجتماعي، ونشرت الشركة صورة لأول هاتف غالاكسي أطلقته قبل 10 سنوات في عام 2009، ونشرت صورة تشويقية لأول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج من المقرر إطلاقه خلال النصف الأول من 2019.

هذا، ويُنتظر أن تعلن شركة سامسونغ عن هواتف "غالاكسي إس10" الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked 2019 المقرر في 20 فبراير/شباط المقبل بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.