تليغرام.. مزايا جديدة تجعل مشرفي المجموعات أكثر تحكماً

أعلنت خدمة التراسل الفوري "تليغرام" أمس الاثنين عن إضافة عدد من المزايا الجديدة إلى تطبيقها على مختلف المنصات، بما في ذلك منح مشرفي المجموعات إمكانية وضع المزيد من الضوابط على ما يُنشر فيها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن الإصدار الجديد من تطبيق "تليغرام"، الذي يحمل الرقم 5.2، يمنح مشرفي المجموعات إمكانية تقييد نوعية المحتوى الذي يمكن للداخلين في المجموعة مشاركته، مثل أن يحظروا نشر أي ملصقات أو صور متحركة بنسق GIF.

وأضافت "تليغرام" أن أحدث إصدار من تطبيقها يتيح للمشرفين منع المستخدمين الآخرين من نشر أي شيء حتى الرسائل، أو استطلاعات الرأي، أو الروابط المضمنة، أو إضافة مستخدمين آخرين، أو تثبيت الرسائل، أو تغيير معلومات الدردشة. وينطبق الحظر على جميع أعضاء المجموعات، باستثناء الأعضاء الذي يحددهم المشرفون.

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وإلى جانب زيادة ضوابط المجموعات، قالت "تليغرام" إنه أصبح بالإمكان إنشاء مجموعات تضم حتى 100 ألف عضو، أي أنها ضاعفت العدد المسموح به من 100 ألف. وأضافت: "لجعل إدارة المجموعات أكثر متعة، قمنا بتبسيط جميع واجهات المجموعة، بما في ذلك شاشات الإعدادات، ولوحات المشرف وقوائم الأعضاء".

وقالت "تليغرام" إن الإصدار 5.2 يوفر للمستخدمين إمكانية التراجع عن حذف الرسائل المرسلة أو التراجع عن محو سجل المحادثة، وذلك خلال 5 ثوانٍ فقط من النقر على زر الموافقة على الحذف الذي يظهر لما يُقرر حذف الرسائل.

وعلى الهواتف الذكية، العاملة بنظامي "اندرويد" و"آي. أو. إس"، يجلب الإصدار الجديد إمكانية فرز جهات الاتصال بحسب الاسم أو حسب آخر ظهور.

وقالت الشركة إنها أضافت تحسينات أخرى على تطبيقها المحمول مثل شريط البحث على نظام "آي. أو. إس"، وإمكانية إعداد صورة ملف شخصي للحساب على نظام "أندرويد".

وفيما يخص الحواسب الشخصية فقط، قالت "تليغرام" إنه أصبح بالإمكان تنزيل الملفات والصوتيات تلقائياً، إضافةً إلى إمكانية اختيار أجهزة الإدخال والإخراج لمكالمات "تليغرام". كما أصبح بالإمكان اختيار نوع الرموز التعبيرية، مثل الرموز الخاصة بشركة "آبل" أو "أندرويد" أو منصة "إيموجي ون" EmojiOne .

وأخيراً، وعدت "تليغرام" بإطلاق التحديث جديد لخدمتها خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.