تعرف على أول روبوت يتيح تعلم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي

إذا نظرنا حولنا الآن سنجد أن التقنيات السائدة حالياً هي المساعدات الصوتية الذكية – مثل مساعد غوغل أو أليكسا من أمازون – والسيارات ذاتية القيادة وألعاب الهواتف المحمولة وكل ذلك يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكما هو الحال في مجال البرمجة، فإن تعلم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي سيصبح في وقت قريب مهارة مطلوبة في سوق العمل، وهذا ما يقدمه الروبوت Zümi الذي يتيح لك تعلم الكثير عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنيات السيارات ذاتية القيادة بطريقة سهلة وجذابة، ولا يتطلب أن تكون خبيراً بالبرمجة.

ويعتبر Zümi أول روبوت قابل للبرمجة يتيح تعلم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي – تقدمه شركة Robolink – حيث إنه عبارة عن سيارة ذاتية القيادة يمكن من خلالها التعرف على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي من خلال تدريبها على التنقل بشكل مستقل.

وقد حصل Zümi على جائزة أفضل ابتكار في معرض CES 2019 هذا العام في فئة الروبوتات والطائرات بدون طيار Robotics & Drone.

ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي موضوعا معقدا بعض الشيء حتى الآن، لكن Zümi يتيح لك التدرب خطوة بخطوة من خلال مجموعة برامج تعليمية تساعدك على تدريبه في التنقل بشكل مستقل من خلال خريطة مصغرة، والتعرف على الأشياء والأشخاص، مما يساعد في معرفة ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل، وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات العالم الحقيقي؟

ما يمكن تدريب Zümi عليه

• يمكن برمجة Zümi لحساب المسار الأمثل من أجل الوصول إلى الوجهة

• يمكن تدريبه للتعرف على الأشياء واتخاذ القرارات وفقاً لذلك

• يمكن تدريبه للتعرف على إيماءات اليد واتباع التعليمات الخاصة بك

• يمكنك تدريبه للتعرف على الأشخاص مثل أفراد العائلة والأصدقاء.

يمكن أن يستخدمه كل من المبرمجين المبتدئين وأصحاب المستويات المتقدمة

لقد تم تجهيز Zümi بأدوات قياسية يستخدمها مهندسو السيارات ذاتية القيادة مثل Tensor Flow وOpen CV، لتدريبه على القيادة بشكل مستقل في بيئة معينة. وTensorFlow هو عبارة عن مكتبة برامج مفتوحة المصدر للتعلم الآلي لبرمجة تدفق البيانات عبر مجموعة من المهام، أما OpenCV فهو مكتبة من وظائف البرمجة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين الرؤية الحاسوبية computer vision في الوقت الفعلي، وهي من الأدوات المستخدمة في صناعات السيارات ذاتية القيادة.

كذلك يمكن للمبتدئين استخدام Zümi لصقل مهاراتهم، حيث يأتي مزوداً بواجهة برمجة مستندة على الويب web-based IDE تعتمد على السحب والإسقاط لكتابة التعليمات البرمجية باستخدام البرمجة المستندة إلى الكتل block-based coding ولغة Python، فكل ما تتطلبه هو متصفح ويب فقط بدون أي إعدادات خاصة.

وبالنسبة للمبرمجين الأكثر خبرة، يمكنهم كتابة أكواد TensorFlow وKeras الخاصة بهم لتجربة التحكم في السيارات ذاتية القيادة، وبناء الشبكات العصبية لتدريب Zümi على تصنيف الأشياء والتعرف على إيماءات اليد.

كما يهدف Zümi إلى تقديم معلومات حول الذكاء الاصطناعي للجميع، لذلك فهو يتميز بالعديد من التقنيات المألوفة في مجتمع المصادر المفتوحة، مثل راسبري باي Raspberry Pi Zero والأردوينو Arduino.

موعد التوافر والسعر

وأتاحت شركة Robolink روبوت Zümi للطلب المسبق بسعر يبدأ من 99 دولارا إلى 180 دولاراً على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter ابتداءً من 17 يناير/كانون الثاني الحالي.

وقد جمع هذا المشروع أكثر من 68 ألف دولار من هدفه البالغ 50 ألف دولار، في حين ستستمر حملة التمويل حتى نهاية مارس/آذار القادم لتجميع أكبر عدد من الطلبات، على أن يبدأ شحن الدفعة الأولى من Zümi للعملاء بداية مايو/أيار 2019.