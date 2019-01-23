هاتف Honor View 20.. جديد "هواوي" والانطلاق من أوروبا

بدأت "هونور" Honor، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، طرح هاتفها الذكي "هونور فيو 20" Honor View 20 في أوروبا، وذلك في مسعى لتعزيز مكانتها في القارة مع هاتف يوفر ميزات كاميرا جديدة وبسعر أقل من هواتف منافستيها، آبل وسامسونغ.

وأطلقت الشركة الصينية هاتف Honor View 20 الجديد، الذي تم إطلاقه في الصين في شهر ديسمبر الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء. ويحتوي الهاتف على كاميرا بقوة 48 ميغابكسل والتي يمكنها التقاط عدة صور في وقت واحد والجمع بين أفضل الصفات من كل صورة في صورة واحدة.

ويمتاز الهاتف، الذي سوف يتوفر بسعر 549 يورو أو ما يُعادل 624 دولاراً أميركياً، أيضاً بكاميرته الأمامية، التي تأتي ضمن الشاشة وليس في نتوء، وهي تأتي بدقة 25 ميغابكسل.

يُشار إلى أن الهاتف اعتمد على علامة "هونور" التجارية التابعة لهواوي، والتي تقوم بتقديم العديد من الميزات المتقدمة لهواتف الشركة الرائدة ولكن بتكلفة أقل بكثير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أنيت زيمرمان، وهي محللة في شركة أبحاث السوق "غارتنر" قولها: "إنهم يحاولون حقاً بناء العلامة التجارية في أوروبا". وأضافت أن "هونور" بدأت كبديل أرخص عن الهواتف الذكية الأكثر تكلفة في هواوي، لكن الشركة بدأت الآن في زيادة أسعار علامة "هونور" التجارية تدريجياً.

يُشار إلى أن أوروبا أصبحت ثاني أكبر سوق لشركة هواوي، مما يجعلها منطقة رئيسية لمزيد من التوسع الدولي، حيث تحاول الشركة أيضاً تعزيز وجودها في الولايات المتحدة.

هذا وقد تمكنت هواوي، بفضل استراتيجيتها المتبعة حالياً، وفي زمن قصير جداً، من التفوق على شركة آبل لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم بعد شركة سامسونغ في العام الماضي. وتستحوذ الشركة الصينية الآن على حصة سوقية بلغت 13.4% في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ18.9% لشركة سامسونغ و 11.8% لشركة آبل، بحسب شركة "غارتنر".

هذا، وتعتزم هواوي طرح هاتف Honor View 20 في كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وروسيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، وفنلندا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والبرتغال، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وبلجيكا، وماليزيا، وهولندا.