هكذا تحارب مايكروسوفت الأخبار المزيفة

تسعى شركة مايكروسوفت إلى محاربة الأخبار المزيفة أثناء قراءة الأخبار عبر الهاتف المحمول، عبر دمجها أداة كشف الأخبار المزيفة المسماة NewsGuard في متصفحها للويب المحمول Microsoft Edge العامل على نظامي أندرويد وآي أو إس iOS.

وتعد هذه الخطوة امتداداً لبرنامج مايكروسوفت للدفاع عن الديمقراطية Microsoft Defending Democracy، وقد تم الإعلان عن إضافة NewsGuard لمتصفح Microsoft Edge لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبينما لا يتم تشغيل خدمة NewsGuard بشكل افتراضي، فإن أي شخص يستخدم Microsoft Edge يمكنه تفعيلها من خلال خطوات بسيطة عبر قائمة الإعدادات.

كما تركز تقييمات NewsGuard في الوقت الحالي على مواقع الويب الموجودة في الولايات المتحدة، لكن يتم تضمين المواقع الرئيسية خارج أميركا أيضاً.

ويعرض متصفح Microsoft Edge، بمجرد تفعيل الإضافة، رمز درع صغير بجانب عنوان URL الخاص بالموقع في شريط البحث، وفي حال كان لون الدرع أخضر فذلك يعني أن الموقع الإخباري موثوق به، بينما في حال كان الدرع باللون الأحمر فإن ذلك يعني أن الموقع غير دقيق دائماً.

ولا توفر إضافة NewsGuard للمستخدم حماية ضد هجمات التصيد الاحتيالي أو تنبيه بأن الموقع يستضيف إعلاناً سيئاً قد يصيب الهاتف الذكي، بل يستهدف تقييم المواقع الأخبارية ومحاربة الأخبار المزيفة.

كذلك يؤدي النقر فوق رمز الدرع إلى عرض ملخص عن كيفية رؤية إضافة NewsGuard للموقع، مثل الملكية والتمويل والمحتوى والمصداقية، بالإضافة إلى المسؤول عن تقديم المعلومات وتصحيح الأخطاء بسرعة ووضع علامات واضحة على الإعلانات.

ويعتمد NewsGuard على فريق بشري بدلاً من الخوارزميات، كما تعتمد الشركة على المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، مايكل هايدن، ومؤسسة موقع The Information، جيسيكا ليسين Jessica Lessin، كمستشارين.