"يوتيوب" تحدّ من انتشار المقاطع المخالفة للعلم

قررت خدمة " #يوتيوب" إقصاء المقاطع المنشورة عليها التي تروّج لنظريات غريبة الأطوار، مثل تلك التي تقول إن الأرض مسطّحة.

وسيعمل الموقع على تعديل نظام اقتراح المقاطع، بحيث لا تعود المقاطع ذات المضامين المخالفة للعلم والحقائق كثيرة الانتشار. لكنه لن يحظرها تماما.

وكتبت إدراة الخدمة على مدوّنتها "سنبدأ بجعل المقاطع التي تنشر أخبارا مغلوطة أقل ظهورا في قائمة الاقتراحات".

وضربت الإدارة مثلا لذلك بالتسجيلات التي تتحدث عن "علاجات عجائبية لأمراض خطرة، أو تلك التي تقول إن الأرض مسطّحة، أو التي تروّج لأمور بيّنة الخطأ حول أحداث تاريخية".

ومن خلال هذا الإجراء، يأمل الموقع أن يحدّ من انتشار هذه المقاطع من دون حظرها، موازنا بذلك بين "حرية التعبير" و"المسؤولية تجاه المستخدمين".