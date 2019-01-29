روبوتات بمقهى في بودابست تقدم الطعام وترقص

تستطيع أجهزة الإنسان الآلي في مقهى في بودابست أن تفعل كل شيء.. تقدم الطعام والمشروبات وتلقي النكات وترقص مع الأطفال، بل وتتجاذب أطراف الحديث مع الزبائن.

وتقوم أجهزة #روبوت بجميع المهام في المطعم الموجود في العاصمة المجرية ويهدف ذلك لمساعدة الأسر على التعرف على الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الصناعي.

وفيما تتولى أجهزة #إنسان_آلي تقديم الطعام والمشروبات في مسار محدد يطلب من العملاء الابتعاد عنه، تضطلع روبوتات أخرى بأنشطة الترفيه.

ومن هذه الأجهزة الروبوت بيبر الذي يقوم بدور موظف الاستقبال ويمكنه التحدث للعملاء والرقص معهم أيضا.

ورغم المخاوف من أن يؤدي الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي إلى خسارة البشر وظائف إلا أن هذا لم يحدث في مقهى إنجوي #بودابست بعد.

وقال مالك المقهى إن حجم العمالة لديه تضاعف للحاجة لمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لصيانة الروبوتات لتعمل بشكل جيد.