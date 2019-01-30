فضيحة.. فيسبوك دفعت 20 دولارا شهريا للتجسس على الهواتف

كشف تقرير جديد بأن شركة فيسبوك كانت على مدى السنوات الثلاث الماضية تدفع لمجموعة من الشباب مبلغًا شهريًا لقاء السماح لها بالحصول على كافة البيانات الخاصة باستخدامهم لهواتفها، وذلك في إطار مشروع بحثي.

وأفاد موقع “تك كرنتش” TechCrunch بأن فيسبوك، التي يقول منتقدوها إنها لا تفعل ما يكفي لحماية خصوصية مستخدميها، تعطي شبابًا تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 عامًا مبلغ 20 دولارًا أميركيًا شهريًا، لقاء الموافقة على تثبيت تطبيق “للشبكات الافتراضية الخاصة” VPN باسم “فيسبوك ريسيرتش".

وبثبيت تطبيق “فيسبوك ريسيرتش”، سيكون بإمكان فيسبوك الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بعمليات البحث على الويب، ومعلومات الموقع، والرسائل الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وغيرها من البيانات.

وبحسب “تك كرنتش”، فقد طلبت الشركة من المشاركين في مشروعها، الذي بدأ في عام 2016، إرسال لقطات شاشة لكافة عمليات الشراء التي يجرونها على موقع أمازون.