5 طرق يساعد بها "أليكسا" الأطفال على أداء واجباتهم 

قد تكون طالبًا وتعرف الدور الكبير الذي أصبحت التقنية الحديثة تلعبه في مساعدة الطلاب على أداء واجباتهم المنزلية، وذلك من خلال البحث في الإنترنت والاستعانة ببعض المواقع، خاصةً الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، ولكن في زمن المساعدات الرقمية أصبح الأمر أسهل من ذي قبل، إذ يكفيك أن تسأل " #أليكسا " Alexa# من أمازون عما تريد.

وهنا إليكم بعض الطرق التي يمكن لأليكسا أن تساعد الأطفال على التعلم:

1. حسابات الرياضيات

تستطيع أليكسا مساعدة الأطفال على حل مسائل الرياضيات بما في ذلك الجمع والطرح البسيطين، كما يمكنها معالجة المعادلات المعقدة. فما عليك إلا أن تقول "أليكسا، ما هو ناتج ضرب 7 في 8؟" وستعطيك الجواب الصحيح. هذا وتوفر أليكسا مهارة باسم "الرياضيات الذكية" Smart Math التي يمكن أن تشحذ المعرفة بالرياضيات لدى الطالب. وتعطي هذه المهارة الطالب 40 ثانية لحل العديد من مسائل الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة.

2. قاموس وموسوعة المرادفات

توفر أليكسا للطلاب إمكانية البحث عن معنى أي كلمة في القاموس أو موسوعة المفردات، وذلك لمساعدتهم على معرفة معاني الكلمات الجديدة التي قد تصادفهم في قصة أو كتاب دراسي، وهي أفضل ما تكون لطلاب المرحلة الابتدائية حين يكون الطلاب في طور تعلم مفردات وكلمات جديدة كل يوم.

3. تعلم لغة أجنبية

تستطع أليكسا حاليًا فهم عدد من اللغات، وهي الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية واليابانية، لذا يمكن للطالب سؤالها ما يريد في هذه اللغات الخمس، ويمكن لهم تعلم واحدة من هذه اللغات وذلك من خلال سؤالها عن معنى الكلمة التي يريد. كما يمكن للطالب الاستعانة بخدمات خارجية مثل "ديلي دوز" Daily Dose التي توفر إمكانية تعمل 34 لغة.

4. المساعدة في علوم الحاسوب

أصبحت تعلم مهارات الحوسبة مادة أساسية في المدارس، إذ أصبحت نظم التعليم تدرك أهمية البرمجة، لذا يمكن الاستعانة بأليكسا لتعلم بعض من تلك المهارات، من خلال الوصول إلى المسابقات والألغاز المتعلقة بهذا المجال.

5. المشاريع العلمية

يمكن من خلال أليكسا الوصول إلى مهارة باسم "الأيدي المشغولة" The Busy Hands التي تشرح للطلاب خطوات القيام بمشروع علمي من البداية إلى النهاية، وهي توفر الآن 5 مشاريع علمية، مثل توليد الطاقة الكهربائية من حبة بطاطا.