هواوي تحدد موقع الإعلان عن هاتفها الذكي القابل للطي

نشرت شركة #هواوي بطاقة دعوة لحضور حدث خاص تعتزم إقامته على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، ويبدو أن الحدث سيتضمن الإعلان عن أول #هاتف_ذكي_قابل_للطي من الشركة الصينية.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن أعلن رئيس قسم الأجهزة المحمولة لدى هواوي، ريتشارد يو، في 24 كانون الثاني/يناير المنصرم أن الشركة تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي يمتاز بأنه قابل للطي ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما قال إن الشركة تطمح إلى أن تهيمن على سوق الهواتف الذكية خلال العام الحالي أو العام المقبل على أبعد تقدير.

ونشرت هواوي يوم الجمعة تغريدة عبر حسابها الخاص بقسم المحمول على موقع تويتر، تضمنت دعوة إلى حدث تعتزم إقامته في 24 شباط/فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث يقام في كل عام المؤتمر العالمي للجوال.

وفي الصورة المرفقة بالتغريدة، كتبت الشركة عبارة "ربط المستقبل"، وتضمنت ما يبدو أنه الهاتف الذكي القابل للطي المرتقب، كما تضمنت التغريدة عبارة "هل أنت مستعد للكشف عن شيء غير مسبوق؟".

وبعد الهواتف الذكية ذات الشاشات التي تملأ الواجهة، سواء بنتوء أو بلا نتوء أو حتى كاميرا أمامية منثبقة، إضافةً إلى الهواتف متعددة الكاميرات الخلفية، يبدو أن سباق الهواتف الذكية خلال 2019 سوف يركز على الهواتف القابلة للطي وهواتف شبكات الجيل الخامس 5G.

وإلى جانب هواوي، كشفت شركة باسم Royole عن أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم، وقد بدأت بالفعل شحنه إلى المطورين، كما أكدت سامسونغ، التي تنافسها هواوي على المركز الأول في سوق الهواتف الذكية، أنها ستطلق أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها خلال النصف الأول من 2019، وهناك توقعات بأن تعلن عنه خلال حدثها المقرر في 20 شباط/فبراير الجاري.

كما كشفت شركة شاومي الصينية عن نموذج أولي لهاتفها الذكي القابل للطي، ويُتوقع أن تنضم شركات أخرى إلى سباق الهواتف الذكية القابلة للطي، التي تحاول بها الشركات إحداث قفزة في سوق الهواتف الذي يعاني من ركود، وبحسب شركة أبحاث السوق "آي دي سي" IDC، فقد كان عام 2018 الأسوأ لسوق الهواتف، وذلك بعد انخفاض الشحنات للربع الخامس على التوالي.