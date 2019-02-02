تتيح لك #ألعاب_بلاي_ستيشن 4 التي تدعم تقنية #الواقع_الافتراضي الانغماس بشكل كامل في تفاصيلها وتتطلب منك معظم هذه الألعاب استخدام أذرع تحكم دوال شوك Dual Shock والقليل منها يمكن أن يُستخدم معها أذرع تحكم من نوع Move Controllers لتعزيز تجربة اللعب بشكل كبير.

فيما يلي 4 من أبرز ألعاب الواقع الافتراضي لأجهزة بلاي ستيشن تدعم استخدام أذرع التحكم المعروفة باسم Move Controllers:

1-Beat Saber

تنتمي هذه اللعبة الفردية لفئة الألعاب التي تعتمد على مقاطع الموسيقى وتسمى الألعاب الإيقاعية Music Video Games والتي تعتمد على تفاعل اللاعب مع إيقاع الموسيقى، وتتضمن هذه اللعبة قيام اللاعب بشق مجسمات تنطلق تجاهه إلى نصفين باستخدام أنصال طاقة مضيئة تشبه الموجودة في عالم حرب النجوم.

2- Superhot

لعبة فردية من ألعاب تصويب منظور الشخص الأول first-person shooter ويتمتع اللاعب في هذه اللعبة بكونه بطلًا خارقًا Superhero حيث يكون لديه القدرة على توقيف أو إبطاء الوقت ليتمكن من هزيمة الأعداء قبل أن تصل إليه رصاصاتهم، وكذلك يمكنه التقاط الأسلحة من الأعداء الذين سقطوا واستخدامها مع المناورة بطريقة مرنة لتفادي سيل الرصاصات المنهمرة عليه من الأعداء.

3- Job Simulator

تقوم هذه اللعبة الفردية على مبدأ محاكاة الوظائف، حيث يقوم اللاعب بتقمص أدوار وظيفية لمهن مختلفة في مكان يسمى متحف الوظائف Job Museum يتم إدارته بواسطة روبوتات على هيئة شاشات كمبيوتر قديمة لها وجوه وتستمر بالتحليق في المكان طوال الوقت.

اللعبة تتضمن تقمص وظائف مثل فني إصلاح سيارات أو طباخ أو مسؤول حسابات متجر وغير ذلك من الوظائف الأخرى، كما تقوم الروبوتات الطائرة بتوجيه اللاعب وإمداده بالتعليمات الخاصة بكل وظيفة، وقد حصلت هذه اللعبة على العديد من الجوائز من المنظمات المتخصصة في تقييم الألعاب الإلكترونية.

4- Ace Combat 7: Skies Unknown

هذه اللعبة تعتبر محاكاة واقعية للقتال بالطائرات الحربية وتدعم اللعب الفردي والجماعي، وفي هذا الإصدار الجديد تم تعزيز اللعبة بقمرة قيادة حديثة جدًا تحاكي قمرة القيادة الحقيقية لعدد من الطائرات الحديثة كما تم تزويد الطائرات بالكثير من الأسلحة المتطورة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسوميات الخاصة باللعبة لإظهار التفاصيل الدقيقة للسماء والمدن بشكل رائع.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بالعديد من ألعاب بلاي ستيشن 4 الأخرى التي تدعم استخدام أذرع تحكم دوال شوك Dual Shock أو أذرع تحكم من نوع Move Controllers وبعضها يحاكي القتال بواسطة القوس والسهم أو إطلاق النيران من سلاح ناري أو غير ذلك، كل هذا مع تجربة فريدة تتيح لك الانغماس بالكامل في اللعب بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي.