آبل تعتذر.. وتعد "فيس تايم" عائد

أعلنت "آبل" الجمعة أن خدمة المكالمات الجماعية على تطبيقها "فيس تايم" ستوضع قيد التشغيل مجددا الأسبوع المقبل، مقدّمة الاعتذار على الخلل الأمني الذي دفعها إلى تعليق هذه الخاصية.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة الأميركية "أصلحنا الخلل الأمني على خواديم آبل، وسوف نحدّث البرمجية لوضع الخدمة قيد التشغيل الأسبوع المقبل".

وأوضحت "آبل": "نتقدّم بخالص الاعتذار من زبائننا الذين تأثروا بالعطل ومن كل هؤلاء الذين أثار هذا الخلل الأمني قلقهم. ونشكر لكم صبركم".

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وقد اضطر عملاق المعلوماتية إلى تعليق خدمة المكالمات الجماعية عبر تطبيق "فيس تايم"، الاثنين، ريثما يحدّث نظام التشغيل "آي او اس" عند كل المستخدمين.

وقد اكتشف مستخدمون لهذه الخاصية التي تسمح لعدة أشخاص بالتحادث عبر الفيديو، أنه من الممكن الاستماع إلى مستخدمين وحتى تصويرهم من دون علمهم.