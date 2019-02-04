جديد واتساب.. قفل "فتاك"عن طريق بصمة الأصبع أو العين

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل آي أو إس يجلب معه مزايا أمان إضافية، وذلك بدعم إمكانية قفل وفتح التطبيق ببصمة الأصبع أو العين. وأضافت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، خياراً جديداً إلى قسم “الخصوصية” Privacy في قائمة الإعدادات، يسمح للمستخدمين الاختيار بين تقنيات المصادقة الحيوية التي تدعمها هواتف آيفون، العاملة بنظام آي أو إس.

ويدعم الخيار الجديدة تقنية فتح القفل عن طريق بصمة الأصبع Touch ID وعن طريق مسح العين Face ID، وذلك بحسب التقنية التي يدعمها هاتف آيفون.

إلى ذلك، ذكرت الشركة في صفحة التطبيق على متجر آب ستور، أنه مع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.19.20 “يمكنك الآن فرض Face ID أو Touch ID لفتح قفل واتساب. انقر “الإعدادات” > “الحساب” > “الخصوصية” وفعّل “قفل الشاشة” Screen Lock.

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وبينما يستفيد تطبيق واتساب من تقنية التشفير “نهاية إلى نهاية” لحماية مستخدميه، فإن أفضل تشفير في العالم لا يمكن أن يوفر أي حماية إذا تمكن أحدهم من حيازة الجهاز غير المؤمَّن لأنه يمكن فقط فتح التطبيق وقراءة كل شيء.

يُشار إلى أن الكثير من المستخدمين، الحريصين على ألا يطلع أحد على محادثاتهم في واتساب، يلجأون إلى تطبيقات خارجية لقفل التطبيق، خاصةً على نظام أندرويد. ولكن أن تتوفر الميزة بصورة أساسية ضمن التطبيق، فهي ميزة مرحب بها.

ويمكن لمستخدمي نظام آي أو إس من آبل تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب من متجر آب ستور.