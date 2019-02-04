غوغل تحظر تطبيقات من أندرويد.. سرقة صور وخداع

حظرت شركة غوغل العشرات من تطبيقات أندرويد من متجرها بعد اكتشاف أنها تتضمن تعليمات برمجية خبيثة لعرض إعلانات احتيالية بوضع ملء الشاشة عند قيام المستخدمين بإلغاء قفل هواتفهم وسرقة معلومات المستخدمين عن طريق خداعم للاعتقاد أنهم فازوا في مسابقة، وفي بعض الحالات سرقة الصور وإرسالها من الأجهزة إلى خادم خارجي تابع لمصممي البرمجيات الضارة.

وفي حين أبقت شركة آبل على سيطرتها الشديدة نسبياً على متجرها آب ستور App Store، فقد كانت شركة غوغل تاريخياً أكثر مرونة مع ما تسمح به على متجر غوغل بلاي ستور Play Store، وبالرغم من أن شركة التقنيات العملاقة قد بذلت مؤخرًا جهودًا كبيرة لتنظيف المتجر، إلا أنه لا يزال هناك بعض الجهات الفاعلة السيئة.

وتوصل تقرير صادر عن شركة الحماية تريند مايكرو Trend Micro إلى أن هناك مجموعة مكونة من 29 تطبيقا ذات صلة بالصور الفوتوغرافية والسيلفي تعمل جميعها بشكل ضار تجاه المستخدمين الذين قاموا بتثبيتها، مع أكثر من 4 ملايين تنزيل قبل إزالتها من المتجر.

وتوضح تريند مايكرو أن معظم التطبيقات المعنية قد تم تنزيلها آلاف المرات، وتم تثبيت ثلاثة منها أكثر من مليون مرة، وأن عددًا كبيرًا من هذه التنزيلات قد حدث في قارة آسيا، وخصوصًا الهند، حيث تتمتع التطبيقات المرتبطة بالصور بشعبية كبيرة للغاية.

ولجأت بعض هذه التطبيقات، التي تم تنزيلها ملايين المرات، إلى الحيل من أجل إخفاء أيقونة التطبيق لجعل عملية إلغاء تثبيتها أكثر صعوبة، وعندما يتم تشغيل الإعلانات المنبثقة، لا يكون هناك ما يشير إلى أن هناك تطبيقا معينا مسؤولا عن ذلك.

وتستخدم غالبية إعلانات ملء الشاشة طرق احتيال مع نصوص تدعي أن المستخدم قد ربح شيئًا (عادة ما يكون هاتف آيفون)، لكن النقر على الرابط يعرض المستخدمين لحملات تصيد احتيالي، حيث يجب عليهم إدخال التفاصيل الخاصة بهم للحصول على الجائزة.

ومن بين أنشطة تلك التطبيقات الخبيثة مطالبة المستخدمين بتحميل الصور “لتجميلها”، حيث يتم تحميل الصور إلى خادم خاص، وبدلاً من الحصول على صورة معدلة، فإن التطبيق يعرض رسالة مفادها أن هناك حاجة إلى تحديث.