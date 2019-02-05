آبل تبيع نسخا مجددة من "آيفون إكس" بهذا السعر

بدأت شركة آبل، الاثنين، بيع نسخ معاد تجديدها من هاتفها الذكي الأشهر لعام 2017، " #آيفون_إكس" عن طريق متجرها الإلكتروني، وذلك للمرة الأولى منذ طرح للبيع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ويمكن إيجاد النسخ المعادة التجديد من الهاتف ضمن قسم "عروض مميزة" على الصفحة الرئيسية للهواتف "المجددة والمعتمدة" ضمن متجر آبل الإلكتروني.

وتتوفر النسخ المجددة من هاتف "آيفون إكس" باللونين الرمادي والفضي بسعة 64 جيجابايت و 256 جيجابايت بسعر 769 دولارًا أميركيًا و 899 دولارًا أميركيًا، على التوالي في الولايات المتحدة، وللمقارنة تباع النسخ الجديدة لذات السعة بسعر 999 دولارًا أميركيًا و 1,149 دولارًا أميركيًا.

يُشار إلى أن هذه النسخ المعاد التجديد من الهاتف تتوفر أيضًا في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 769 جنيهًا إسترلينيًا لسعة 64 جيجابايت، وبسعر 899 جنيهًا إسترلينيًا لسعة 256 جيجابايت.

وتقول شركة آبل إن جميع طرازات آيفون التي تم تجديدها تُفحص وتُختبر وتُنظَّف ويُعاد تغليفها بصندوق أبيض جديد مع كافة الكتيبات والملحقات. وتقوم الشركة أيضًا بتثبيت بطارية جديدة وتستبدل الغلاف الخارجي، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التمييز بين جهاز آيفون الجديد والمجدّد.

ويُذكر أن أي هاتف آيفون مُجدد يأتي مع ضمان آبل القياسي لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ تسليم الجهاز. ويمكن تمديد الضمان لمدة تصل إلى عامين من تاريخ الشراء الأصلي مع خدمة AppleCare+ لجهاز "آيفون إكس"، بتكلفة 199 دولارًا في الولايات المتحدة و 199 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

وكانت #آبل بدأت بيع نسخ مجددة من هاتفي “آيفون 8” و “آيفون 8 بلس”، اللذين تم الإعلان عنهما إلى جانب هاتف "آيفون إكس" في شهر أيلول/سبتمبر 2017، وكذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.