أبرز 5 ابتكارات تقنية ستغير حياتنا خلال الأعوام القادمة

أصبحت التكنولوجيا الآن هي أساس كل الصناعات والمجالات تقريباً – من بناء المباني وإدارة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والعسكرية إلى إنتاج الغذاء وغير ذلك الكثير – وهناك الكثير من الابتكارات التقنية التي ينتظرها الوسط التقني والتي سوف تغير حياتنا خلال الأعوام القليلة القادمة.

تحدد الابتكارات التقنية الجديدة الطريقة التي سيتم بموجبها تشكيل توجهات المستخدمين في المستقبل القريب وخصوصًا رجال الأعمال والمستثمرين الماليين.

فيما يلي أبرز 5 ابتكارات تقنية سيكون لها دور كبير في تغيير حياتنا خلال الأعوام القادمة:

1- تقنيات البلوك تشين Blockchain

تطور تقنيات البلوك تشين يتزايد بسرعة، حيث إن جميع الصناعات والشركات إما أنها تعتمد أو تخطط للاعتماد عليها في المستقبل، ويسمح Blockchain بتوثيق المعاملات على نطاق واسع في أي وقت من الأوقات وإزالة الحاجة إلى الوسطاء وبالتالي خفض التكاليف.

في عام 2019 ستلعب تقنيات البلوك تشين دورًا مهمًا في العديد من المجالات وستكون عاملًا مهمًا تطوير الشركات والمؤسسات حيث ستستحوذ على تطبيقات المؤسسات الرئيسية المتاحة للاستخدام النشط، كما ستصبح جزءًا لا غنى عنه في المعاملات المشفرة.

تُكلف العمليات الاحتيالية الاقتصاد العالمي أكثر من 600 مليار دولار سنوياً، كما أن سلاسل التوريد المعقدة تظهر في أنظمة العديد من مقدمي الخدمات في الدول المختلفة مما يجعل من الصعب الحفاظ على الأداء السريع في كل المراحل ابتداء من من تغيير النقود الورقية إلى الأدوات الإلكترونية الاستهلاكية، لذلك فإن ابتكار بلوك تشين متوازن سيكون له أثر كبير في تطوير وتسهيل لمعاملات الرقمية، وزرع الثقة، وزيادة الكفاءة والشفافية في سلاسل التوريد.

2- التشفير الشبكي Lattice Cryptography

تم سرقة ما يقرب من 4 مليارات سجل بيانات في عام 2016 فقط، كما تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن الهجمات #السيبرانية ستصل إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2021، وفقا لشركة Cybersecurity Ventures، حيث إنه مع زيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت في العالم، يزداد أيضًا عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية المحتملين.

اليوم يتم تشفير الملفات أثناء النقل وفي حالة عدم النقل أيضًا ولكن يتم فك تشفيرها أثناء الاستخدام، ويسمح ذلك للقراصنة بعرض أو سرقة الملفات غير المشفرة، وستستمر الهجمات الإلكترونية في استغلال ذلك، ولن تتمكن تقنيات اليوم من مواكبة تطور تلك الهجمات.

ولكن بعد عدة سنوات من الآن ستتمكن أجهزة الكمبيوتر الكمية quantum computer التي تعتمد في عملها على ملايين من الكيوبتات qubits أن تفحص بسرعة الاحتمالات وتفك أقوى أنظمة التشفير مما يجعل منهجية أنظمة الأمن الحالية قديمة وغير فعالة.

وقد طور باحثو شركة آي بي إم IBM طريقة تشفير جديدة تحمل اسم التشفير الشبكي Lattice Cryptography وهي عبارة عن خطة تشفير قوية تهدف إلى حماية المعلومات من خطر فك التشفير عن طريق أجهزة الكمبيوتر الكمية التي ستتفوق على بروتوكولات التشفير الحالية.

3- الحوسبة الكمومية Quantum computing

إن الحوسبة الكمومية لا تزال تمثل ابتكارًا متطورًا، وهي من بين أبرز الأشياء التي يتعامل معها المحللون والمؤسسات والحكومات الآن، كما أن السباق نحو بناء أجهزة الكمبيوتر الكمية quantum computer يعمل بكامل طاقته، بالإضافة إلى بناء الحواسيب العملاقة Supercomputer.

ويعد قطاع صناعة السيارات، والمؤسسات المالية، والتأمين، والصناعات الدوائية، والصناعات العسكرية، والمؤسسات البحثية من أكثر القطاعات المستفيدة من الحوسبة الكمية.

ومن المتوقع أنه في عام 2019 ستزداد القدرة على تحقيق تقدم ملحوظ فيما يخص الحواسيب العملاقة.

4- أنظمة الذكاء الاصطناعي غير المتحيزة Unbiased AI

التحيز موجود في الطبيعة البشرية، ويؤثر على القرارات مهما اختلفت أهميتها، ولكن هل الآلات لديها تحيز فعلي، نعم التحيز البشري موجود في أنظمة التعلم الآلي وذلك بسبب البيانات والخوارزميات المستخدمة في تدريبها والتي تتضمن تحيزًا بنسبة ما.

أنظمة الذكاء الاصطناعي تكون جيدة فقط بمقدار جودة البيانات التي نغذيها بها، وقد تحتوي البيانات على تحيزات عرقية أو جنسية أو إيديولوجية ضمنية، سواء قصد المطورون ذلك أم لا، ولكن عندما تصبح هذه الأنواع من الأخطاء البشرية مخبأة داخل أجزاء من الذكاء الاصطناعي فهذا يعني أن تحيزنا سيكون هو المسؤول عن اختيار قاعدة التدريب التي تشكل إنشاء نماذج التعلم الآلي، وهذا يدل على أننا لا ننشئ ذكاءً اصطناعيًا بل نضع أخطاءنا داخل صندوق أسود ولا نعلم كيف سيتم استخدامها ضدنا!

لذلك فإن تحديد وتقليل التحيز البشري في أنظمة الذكاء الاصطناعى أمر ضروري لبناء الثقة بين الناس والآلات التي تتعلم، ولهذا يعمل الباحثون على تطوير هذه الأنظمة وتدريبها باستخدام بيانات غير متحيزة وتطوير خوارزميات تتغلب على التحيز، وفي غضون الخمس سنوات القادمة سيزيد عدد أنظمة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات غير المتحيزة.

5- تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز

إن التقدم في تقنيات الواقع الافتراضي Virtual Reality، والواقع المعزز Augmented reality، والواقع المختلط Mixed Reality سيبقى في المقدمة في منتصف عام 2019 مع ظهور بعض التطبيقات العملية الجديدة المثيرة للاهتمام بالنسبة للشركات.

من المتوقع خلال العام الحالي أن يقوم مطورو تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ببناء وظائف ذكية ومعرفية بشكل متزايد في تطبيقاتهم المبتكرة التي ستغير طريقة عمل الأفراد والتعاون في جميع أنحاء العالم. وقد كان الواقع المعزز منتشرًا بشكل متزايد مع الواقع الافتراضي خلال عام 2018، ومع ذلك فإنه من المتوقع أيضًا في عام 2019 أن يتطور الواقع المعزز بشكل كبير جدًا.