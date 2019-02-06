أميركا تحذر الأوروبيين من استخدام معدات هواوي لشبكات 5G

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعُدّ الاتحاد الأوروبي أولوية قصوى في محاولة عالمية لإقناع الحلفاء بعدم شراء معدات هواوي لشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس 5G.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة رويترز، إنه بعد اجتماعات مع المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية في بروكسل، من المقرر أن يوجه المسؤولون الأميركيون رسالة إلى عواصم أوروبية أخرى، مفادها أن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم تشكل خطرًا أمنيًا.

وقال المسؤول: "نحن نقول إنه يجب أن تكونوا حذرين للغاية، ونحن نحث الناس على عدم التسرع في الأمر والتوقيع على عقود مع موردين غير موثوقين من دول مثل الصين".

وتخشى الولايات المتحدة من استخدام الصين معدات شركة هواوي للتجسس على دول العالم، وهو ما نفته الشركة تمامًا. ومن المرجح أن يؤدي استبعاد شركة هواوي عن أوروبا، التي تعد أحد أكبر أسواقها، إلى تعميق الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تستخدم "مسارات متعددة"، بما في ذلك المحادثات في حلف الناتو الذي تقوده في بروكسل وفي المؤتمرات الدولية في برشلونة وميونيخ: "أوروبا هي بالتأكيد المكان الذي نرى فيه أن هذا يمثل الأولوية القصوى".

وتُستخدم معدات هواوي حاليًا على نطاق واسع في أوروبا ولكن مع الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس 5G، التي تَعِد بإحداث ثورة في مجال "إنترنت الأشياء" الذي يربط كل شيء تقريبًا بالإنترنت؛ ابتداءً من السيارات إلى المصانع، فإن البنى التحتية تحتاج إلى تحديث المعدات.

وفي حين منعت واشنطن إلى حد كبير شركة هواوي من تزويد حكومتها ومقاوليها، فإنها ترى في الاستعدادات الأوروبية لشبكات 5G كمخاطرة أمنية يمكن أن تعرض الولايات المتحدة للخطر.

وقال المسؤول: "إن الذهاب إلى مورد غير موثوق مثل هواوي أو ZTE سيكون له كل الانعكاسات على أمنكم القومي، ولأننا حلفاء عسكريون مع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي تقريبًا، فهو خطر على أمننا القومي كذلك".

ولمّا سُئل المسؤول الأميركي عن أدلة على عمل استخباراتي أجرته شركة هواوي أو منافستها ZTE، قال إن الإنذار الأميركي ينبع أكثر من وضع الصين كدولة الحزب الواحد، وسلسلة من القوانين الصينية التي أُقرت في عام 2017، كما ينبع من تشريعات مكافحة الأرهاب الأميركية.

وقال المسؤول: "هواوي و ZTE … مختبئتان في دولة الحزب الواحد، حيث إنهما ببساطة غير مجهزتين لمقاومة توجهات بكين". وأشار المسؤول أيضًا إلى نقاط الضعف الموجودة في الشبكات القديمة التي بنتها شركة هواوي في بريطانيا، حتى عندما تمت مراقبتها من قبل مختبر أشرفت عليه المخابرات البريطانية.

وأفادت وكالة رويترز في 30 كانون الثاني/يناير الفائت أن المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية لدول الاتحاد الأوروبي، تدرس مقترحات من شأنها أن تحظر شركة هواوي من شبكات 5G، لكن هذا العمل كان في مرحلة مبكرة.

هذا، وأصبح القلق من شبكات هواوي ينمو أيضًا في ألمانيا. لكن فرنسا تسير على خط دقيق، حيث يقوم البرلمان بمراجعة بند يزيد من صلاحيات الحكومة لإجراء عمليات الفحص على معدات 5G.