إليك هذه النصائح من غوغل لتصفح أكثر أماناً

نشرت شركة غوغل بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن عدداً من النصائح لتصفح الإنترنت بشكل أكثر أماناً لك ولعائلتك.

ودعت عملاقة البحث الجميع إلى تعزيز مستوى الأمان عند تصفح الإنترنت من خلال تطبيق النصائح السريعة التالية وتوجيه المستخدمين الصغار لاتباع الخطوات ذاتها.

وتعمل غوغل على مراعاة جانب الحماية والأمان في كل ما تقدمه، بحيث يطمئن جميع المستخدمين أن معلوماتهم الشخصية في أمان، لكن لا يمنع ذلك من اتباع بعض الخطوات التي تضمن لك ولكافة أفراد العائلة تصفحاً أكثر أماناً. كما لا يقتصر ذلك على استخدام متصفح غوغل فحسب، وإنما لعالم الإنترنت عموماً.

وبحسب استطلاع أجرته الشركة مؤخراً لعام 2019، ضم مجموعة من الأهالي والمعلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تبين أن أغلبية المشتركين يؤيدون أهمية تعليم الأطفال أسس البقاء بأمان على الإنترنت بدءاً من سن العاشرة.

كذلك أظهر الاستطلاع أن 43% من المعلمين يناشدون الأهالي بتكريس المزيد من الوقت لتعليم الأطفال في المنزل كيفية البقاء بأمان على الإنترنت. وقد أعرب حوالي 85% من المعلمين عن رغبتهم في الحصول على مواد تعليمية لتعريف الطلاب بالأمان على الإنترنت والمواطنة الرقمية.

تحديث البرمجيات بشكل دوري

للمساعدة في حماية نشاطك على الإنترنت، استخدم دوماً أحدث إصدارات البرمجيات عبر متصفحات الإنترنت، وأنظمة التشغيل، والتطبيقات على جميع أجهزتك.

كما تتوفر بعض الخدمات، مثل متصفح كروم، التي تقوم بتحديث نفسها تلقائياً، وخدمات أخرى ترسل بعض الإشعارات عندما يحين وقت التحديثات.

استخدم كلمات مرور فريدة لكل حساب

يزيد استخدام كلمة المرور نفسها لتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة من مخاطر الأمان، فالأمر يشبه استخدام المفتاح نفسه لقفل منزلك وسيارتك ومكتبك، فإذا تمكن شخص ما من الوصول إلى أحدها، فقد يخترقها كافة، لذا، فإنه من المفترض أن تخصص كلمة مرور فريدة لكل حساب لإزالة هذه المخاطر وتعزيز أمان حساباتك.

وتأكد أيضاً من صعوبة تخمين كل كلمة منها، وأن تتكون من ثمانية أحرف على الأقل، ويمكنك استخدام مدير كلمات المرور، مثل الموجود في متصفح غوغل كروم، لمساعدتك في إعداد كلمات مرور لجميع حساباتك على الإنترنت وحمايتها ومتابعتها.

إجراء فحص أمان غوغل

يمنحك فحص الأمان توصيات أمان مخصصة وقابلة للتنفيذ تساعدك في تعزيز أمان حسابك على غوغل. كما لا يقتصر إجراء فحص الأمان على تعزيز أمانك أثناء استخدام غوغل وحسب، بل يتضمن أيضاً نصائح مفيدة تبقيك أكثر أماناً عند تصفح الإنترنت، مثل تذكيرك بإضافة قفل لشاشة هاتفك، ومراجعة وصول طرف ثالث إلى بيانات حسابك في غوغل، وإظهار المواقع والتطبيقات التي قد تكون سجلت الدخول إليها لاستخدام حساب غوغل الخاص بك.

حدد رقم هاتف لاسترداد المعلومات

يمكن لإضافة معلومات الاسترداد إلى حسابك، مثل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني احتياطي، أن تساعدك على استرداد حسابك بشكل أسرع في حال تعذر عليك الوصول أو تسجيل الدخول إليه. وينبغي تذكر أن تقوم بتحديث المعلومات إذا قمت بتغيير رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

ويمكنك استخدام رقم هاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الاحتياطي لإخطارك في حال وجود نشاط مريب في حسابك، أو لمساعدتك في حظر أي شخص من استخدام حسابك بدون إذن.

وفي حال استخدام جهاز غير معروف لتسجيل الدخول إلى حسابك على غوغل، فقد يطلب منك التحقق من صحة تسجيل الدخول عن طريق إدخال رمز يتم إرساله إلى رقم الهاتف الخاص باسترداد المعلومات.

عزز حسابك أكثر عبر تفعيل ميزة التحقق بخطوتين

عزز مستوى أمان حساباتك عبر تفعيل ميزة "التحقق بخطوتين"، والتي تتطلب منك القيام بخطوة إضافية لتسجيل الدخول إلى حسابك، إلى جانب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وهي إدخال رمز مكون من 6 أرقام تقوم بإنشائه عبر تطبيق Google Authenticator.

وتساعد ميزة "التحقق بخطوتين" على تقليل فرصة دخول شخص ما بشكل غير مصرح به إلى حسابك.

وبمجرد تفعيل الميزة لأحد الحسابات، تذكر القيام بخطوة التحقق الإضافية في كل مرة تسجل فيها الدخول إليه.

وينبغي التحدث مع الأطفال في مرحلة مبكرة عن السلامة على الإنترنت مع تحديد قواعد أساسية لاستخدامها. كما من المهم تعليم الأطفال أساسيات السلامة واستخدام الإنترنت قبل منحهم أي جهاز إلكتروني.

ويمكن الاطلاع على منهاج "أبطال الإنترنت" المتوفر حالياً، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال كيفية البقاء بأمان ويضم مواضيع مختلفة مثل كيفية إعداد كلمات مرور قوية، وتحديد الأشياء المناسبة لمشاركتها عبر الإنترنت، كما يمكنهم تعزيز جميع هذه الجوانب من خلال المشاركة بلعبة "عالم الإنترنت".

وبعد السماح لهم بتصفح الإنترنت، سيكون من الجيد أيضاً أن تحدد لهم بعض القواعد الأساسية التي تضبط استخدامهم لها.

وفي حال كان أطفالك يستخدمون جهاز أندرويد أو حاسب كروم بوك Chromebook، فبإمكانك استخدام تطبيق Family Link لمزايا إضافية مثل إدارة إعدادات حساب غوغل، أو الموافقة على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يمكنهم استخدامها أو حظرها، وضبط مدة استخدامهم للهواتف.