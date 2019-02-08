تحذير من سرقة البيانات عبر صور مجهولة الهوية

يمكن للهكرز إرسال صور مفخخة يتم عبرها سرقة بيانات الضحايا من هواتفهم، ككلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان كذلك الأموال.

وأطلقت شركات مختصة تحذيرا أمنيا عاجلا بهذا الخصوص، وحددت ملفات PNG مراوغة تحتوي على كود خطير يتيح للمجرمين الوصول إلى هاتفك.

ويعتبر النقر على هذه الصورة وفتحها مثل فتح باب البيت أو النوافذ مشرعة ولو قليلًا ما يسمح للمتسولين واللصوص بدخول المنزل، وأخذ الأشياء الثمينة.

ويُوصى بأنه إذا كان الشخص لا يعرف هوية الصورة أو يتذكر من أرسلها له أو لا تشبه الصور التي تأتيه من الأصدقاء عادة، فعليه ألا يفتحها، ليسلم من شرها.

وتؤثر ثغرة الأمان هذه على أنظمة الأندرويد..

وقد تم إصدار تصحيح في 5 فبراير الجاري، يعمل على سد الثغرة الأمنية، لكن الأمر متروك لمصنّعي الهاتف الفرديين لإطلاقه.

وصنف هذا التهديد من نوع تقنية القرصنة الجديدة "الخطيرة" في نشرة أمان Android الشهرية.

عمومًا فإنه إذا فتحت الملفات الخبيثة، فيمكن أن تسمح للقراصنة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وهذا يعني أنه بإمكانهم تشغيل برامج مصممة لسرقتك، أو التجسس عليك أو القيام ببعض الخدع السيئة الأخرى.

وبرغم أنه حتى الآن لم يكن هناك استغلال نشط للعملاء، إلا أن الأمر قد يكون مجرد مسألة وقت قبل أن يصبح الفرد ضحية، لذلك فالحذر مطلوب، والمطلوب تحديث جهازك.