رغم الأرباح.. تويتر تخسر 5 ملايين مستخدم شهريًا

أعلنت تويتر عن نتائج أعمالها للربع الرابع من عام 2018، حيث نمت قاعدة مستخدميها اليوميين والإيرادات والأرباح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، متوجة بذلك أول سنة مربحة، على الرغم من خسارتها 5 ملايين مستخدم شهريًا.

ورأت الشركة انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين شهريًا بمقدار 9 ملايين على أساس سنوي، كما كان عدد المستخدمين النشطين شهريًا أقل بمقدار 5 ملايين بالمقارنة مع الربع السابق.

وتغلبت تويتر على توقعات وول ستريت البالغة 868.1 مليون دولار، إذ سجلت نموًا قياسيًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 24 في المئة،

ووصلت الإيرادات ربع السنوية إلى 909 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر.

بينما تجاوزت إيرادات السنة الكاملة لعام 2018 ثلاث مليارات دولار، وتقول الشركة إن زيادة الأرباح والمستخدمين النشطين يوميًا المحتملين تظهر أن استراتيجيتها طويلة المدى تعمل.

وسجلت تويتر في الربع الأخير من عام 2018 ما يصل إلى 321 مليون مستخدم نشط شهريًا، بالمقارنة مع 330 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وكان لدى المنصة 326 مليون مستخدم نشط شهريًا في تقرير أرباح الربع الثالث، لكنها خسرت مستخدمين نشطين شهريًا في الربعين الماضيين.

وسجلت 126 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة قدرها 2 مليون مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي شكل ارتفاعًا بنسبة 9 في المئة.

ويعد هذا الرقم أقل بكثير من عدد المستخدمين النشطين يوميًا على فيسبوك البالغ 1.52 مليار مستخدم نشط يوميًا، وعلى سناب شات، الذي لديه حوالي 186 مليون مستخدم نشط يوميًا.

ويرجع ذلك الانخفاض إلى إدخال الاتحاد الأوروبي لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وإرسال عدد أقل من إشعارات البريد الإلكتروني، والابتعاد عن خدمة الرسائل القصيرة مع شركات الاتصالات والعمل على تقليل الحسابات الضارة، والتركيز على صحة وسلامة المحادثات على خدمتها.

إلى ذلك، قالت الشركة إنها سوف تتوقف عن الإبلاغ عن المستخدمين النشطين شهريًا بعد الربع الأول من عام 2019، وبدلاً من ذلك، سوف تبدأ في الإبلاغ عن المستخدمين النشطين اليوميين المحتملين.

وتعرف المنصة هؤلاء المستخدمين على أنهم مستخدمي تويتر الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى تويتر في أي يوم من خلال نسخة الويب أو عبر التطبيق المحمول القادر على عرض الإعلانات.

كما حذرت الشركة المساهمين من أنها تتوقع ارتفاع النفقات في الربع القادم، وأن إجمالي الإيرادات سوف ينخفض إلى ما بين 715 مليون دولار و 775 مليون دولار.