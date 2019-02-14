جديد تويتر.. طريقة تسهل متابعة الآخرين

أعلنت شركة تويتر يوم الأربعاء أنها تختبر حاليًا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالاطلاع على الملفات الشخصية للمستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى مغادرة الخط الزمني.

ونشرت تويتر، التي تشهد انخفاضًا مستمرًا في عدد مستخدميها النشطين شهريًا، إذ انخفض العديد خلال الربع الرابع من 2018 بنحو 5 ملايين مستخدم إلى 321 مليون مستخدم، تغريدة عبر حسابها الرسمي تعلن عن هذا الاختبار.

وقالت في التغريدة: “نحن نختبر طريقة سهلة للاطلاع على الحسابات الشخصية على (نظام) آي أو إس دون مغادرة الخط الزمني الخاص بك”.

وأوضحت الشركة طريقة العمل بالقول: “بمجرد النقر على أي معرف شخصي في تغريدة، القِ نظرة، فتابع، فارجع إليه”.

ومع الانخفاض المستمر في عدد مستخدمي تويتر، يبدو أن الشركة تحاول من خلال هذه الميزة إلى تشجيع المتابعة، وخاصةً في سلاسل التغريدات الطويلة، حيث يقوم بعض المستخدمين بقراءة الردود على تغريدة ما فيجد ما يعجبه من رد فقد يختار متابعة صاحب تلك التغريدة دون الحاجة إلى مغادرة سلسلة الردود.

هذا، ويمكن تنزيل النسخة الأحدث من تطبيق تويتر على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل المحمولة، من متجر آب ستور.