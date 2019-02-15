هل تقرصن "تكنولوجيا آبل" تطبيقات آيفون؟

يجري قرصنة تطبيقات هواتف آيفون الشائعة، مثل سبوتيفاي وبوكيمون جو والطيور الغاضبة وماين كرافت، وغيرها من التطبيقات باستخدام تكنولوجيا طورتها شركة آبل، وفقاً لتحقيقات أجرتها وكالة رويترز.

وتمكن قراصنة البرامج من تثبيت إصدارات من هذه التطبيقات، والتي تتيح لهم بث الموسيقى وتشغيل الألعاب مجاناً، دون الحاجة إلى دفع مقابل، وذلك من خلال التحايل على متجر آبل المسمى آب ستور.

وتوصل موزعو البرامج غير الشرعيين مثل TutuApp و Panda Helper و AppValley و TweakBox إلى طرق لاستخدام الشهادات الرقمية للوصول إلى برنامج قدمته شركة آبل للسماح للشركات بتوزيع تطبيقات الأعمال على موظفيها دون المرور عبر متجر التطبيقات الرسمي.

كما توفر عمليات القراصنة هذه إصدارات معدلة من التطبيقات الشائعة للمستهلكين باستخدام ما يسمى بشهادات مطوري المؤسسات، مما يمكنهم من بث الموسيقى بدون إعلانات والتحايل على الرسوم والقواعد في الألعاب، الأمر الذي يحرم شركة آبل وصناع التطبيقات الأصليين من العوائد المادية.

وينتهك موزعو التطبيقات المقرصنة من خلال القيام بذلك قواعد برامج مطوري آبل، والتي تسمح بتوزيع التطبيقات على الجمهور من خلال متجر آب ستور App Store. ويعد تنزيل الإصدارات المعدلة انتهاكاً لشروط خدمة جميع التطبيقات تقريباً.

ولا يوجد لدى آبل طريقة لتتبع توزيع هذه الشهادات في الوقت الفعلي، لكن يمكنها إلغاء الشهادات إذا وجدت إساءة استخدام.

من جهته، قال متحدث باسم شركة آبل لوكالة رويترز: "المطورون الذين يسيئون استخدام شهادات شركاتنا ينتهكون اتفاقية برنامج مطوري شركة آبل وسيتم إقفال شهاداتهم، وإذا أمكن، سيتم حذفهم من برنامج المطور الخاص بنا".

كذلك لفت إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تقييم حالات سوء الاستخدام ومستعدة لاتخاذ إجراءات فورية.

وأكدت آبل التقرير الذي أفاد بأنها سوف تطلب استعمال المصادقة الثنائية من أجل تسجيل الدخول إلى جميع حسابات المطورين بحلول نهاية هذا الشهر، مما قد يساعد في منع إساءة استخدام الشهادة.

ومن غير الواضح حجم الإيرادات التي يحصل عليها موزعو التطبيقات المقرصنة بعيداً عن شركة آبل وصانعي التطبيقات الشرعيين.

وتوضح المعلومات تقديم TutuApp نسخة مجانية من ماين كرافت Minecraft، والتي تبلغ تكلفتها 6.99 دولار في متجر آب ستور، بينما يقدم AppValley إصدار خالي من الإعلانات من خدمة الموسيقى سبوتيفاي.

ويجني موزعو التطبيقات المقرصنة المال عن طريق فرض 13 دولاراً أو أكثر في العام مقابل الاشتراك في ما يطلقون عليه نسخة VIP من خدماتهم، التي يقولون إنها أكثر استقرار من الإصدارات المجانية.

ومن المستحيل معرفة عدد المستخدمين الذين يشترون هذه الاشتراكات، لكن الموزعين يجمعون أكثر من 600 ألف متابع على تويتر.

ويستخدم موزعو التطبيقات المقرصنة شهادات تم الحصول عليها باسم شركات أصلية، وانتحل العديد من القراصنة صفة شركة تابعة لشركة تشاينا موبايل China Mobile.

يشار إلى أن آبل سعت منذ ظهور متجر آب ستور لأول مرة عام 2008 على تصوير جهاز آيفون على أنه أكثر أماناً من أجهزة أندرويد المنافسة لأن آبل تراجع وتوافق على جميع التطبيقات الموزعة على الأجهزة.