حل مذهل لمشكلة ضياع المفاتيح.. الحل في "السحاب"

بعد اليوم يمكن لك ألا تنشغل كثيراً لو أنك فقدت مفتاح البيت أو أي مفتاح آخر، لأنه بإمكانك تخزين نسخة في المخازن السحابية.

فقد تم الكشف عن هذا الحل الرقمي مؤخراً في معرض CES التقني الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

ويعمل برنامج يحمل اسم KeyHero بمسح وتحميل صورة دقيقة لأي مفتاح إلى التخزين السحابي مجاناً، ليكون ممكناً استرجاعه في أي وقت، ولا يمكن الوصول إليه إلا في مخازن الشركة المعنية بهذه الخدمة وبطريقة غاية في السرية.

يتم تشفير هذه الصورة وربطها برقم هاتف أو بريد إلكتروني، بالإضافة إلى عنوان المنزل.

وفي حالة فقدان المفتاح، يمكن استرجاع صورته من خلال تطبيق للهاتف المحمول وإعادة إنشائه في متجر، بدلاً من استدعاء قفال أو كسر الباب.

كما يمكن مشاركة صورة المفتاح مع أي شخص آخر أو مدير العقارات مثلًا، لكن يشترط أن لديهم الأرقام التي تمكن من إظهار الهوية.

ولا يعني هذا الحل التخلي عن المفاتيح التقليدية، لكنه يشكل بديلًا لتلافي الأزمات، التي تترتب عن ضياع المفاتيح إلى حين استبدال الأقفال لو شاء الشخص.

وفي الولايات المتحدة يتم نسخ حوالي 150 مليون مفتاح سنوياً، وهو ما يشير إلى أن الكثير من الأشخاص يستخدمون المفاتيح أكثر من مرة.

بالنسبة للخدمة الجديدة فهي ستكون فقط متاحة حالياً في الولايات المتحدة.