بالصورة.. تسريب أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

أكدت شركة هواوي في وقت سابق العام الحالي عزمها إطلاق هاتف ذكي قابل للطي خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، والآن سُربت صورةٌ للافتة يظهر عليها شكل الهاتف واسمه.

وسرب أحد المستخدمين على موقع تويتر، صورة للهاتف، بدت كأنها للافتة ستُعلّق في أرض المؤتمر العالمي للجوال الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

ويظهر في الصورة أن الهاتف سيحمل اسم "هواوي ميت إكس" Huawei Mate X، كما يظهر أنه سيأتي بتصميم يختلف عن تصميم أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونج، الذي أعلنت عنه قبل يومين.





وبخلاف هاتف "غالاكسي فولد" Galaxy Fold من سامسونغ، تُظهر الصورة المسربة أن هاتف "هواوي ميت إكس" سيقدم شاشة تُطوى للخارج وليس للداخل، كما يوجد اختلاف في التصميم فيما يتعلق بالأبعاد.

وكانت التسريبات التي تتحدث عن عزم هواوي إطلاق هاتف ذكي قابل للطي قد بدأت في العام الماضي، ثم أكدت الشركة نفسها ذلك خلال الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع من 2018، ثم ألمحت إلى الهاتف في بطاقة الدعوة الخاصة بحدثها المقرر للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، والمقرر يوم غدٍ الأحد.

وإلى جانب اسم وشكل الهاتف، يظهر على اللافتة عبارة "تعرف .." وأسفلها عبارة: "هاتف 5G القابل للطي الأسرع في العالم".

هذا، وتعتزم هواوي عقد حدث الإعلان عن هاتف "هواوي ميت إكس" يوم الأحد في تمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت برشلونة (الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).