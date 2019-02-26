إطلاق هاتف Nokia 9 PureView مع 6 عدسات خلفية

أعلنت شركة “إتش إم دي” HMD الأحد خلال حدثها الذي أقامته في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، إلى جانب هاتفها التقليدي Nokia 210 والهاتف منخفض المواصفات Nokia 1 Plus، والهاتفين متوسطي المواصفات Nokia 3.2 و Nokia 4.2، عن الهاتف مرتفع المواصفات “نوكيا 9 بيور فيو” Nokia 9 PureView.

وتستهدف الشركة الفنلندية بهاتفها Nokia 9 PureView، الذي بدأت تتحدث عنه التسريبات منذ أشهر وربما أكثر من سنة، عشاق التصوير الاحترافي، لذا فإن الجهاز يأتي مع 5 كاميرا خلفية مع مزايا تعيد للأذهان كيف كان شركة نوكيا في السابق رائدة في مجال الهواتف ذات قدرات التصوير المتقدمة، خاصةً هاتف Lumia 1020.

ومع أن مواصفات الهاتف كلها متقدمة، إلا أن الكاميرا الخلفية الخمس هي أبرز ما يميزه، إذ تأتي الكاميرات كلها بذات الدقة وهي 12 ميجابكسل، تكون مسؤولة اثنتين منها التصوير الملون، و 3 للتصوير أحادي اللون. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية مع فتحة عدسة f/1.8 وعدسات Zeiss الاحترافية، ولكن بالنظر إلى ظهر الهاتف تظهر 6 عدسات، فضلًا عن ضوء الفلاش الثنائي، لذا فإن العدسة السادسة فهي لكاميرا التصوير ثلاثي الأبعاد أو ما يُعرف بـ ToF.

أما عن طريقة عمل هذه الكاميرات، فقد قالت الشركة إنها تجمع الصور التي تُلتقط من كل عدسة منها ثم تُعالج لتكون صورة واحدة مع أفضل الألوان وتفاصيل العمق والألوان. كما يمكنها تصوير صور خام RAW لتتيح للمحترفين تحريرها لاحقًا.

وقالت HMD إنها تعاونت مع شركة أدوبي لتحرير الصور بواسطة برنامج Adobe Lightroom، كما تعاونت مع شركة جوجل لجعل تطبيق الصور التابع لها Google Photo يفهم كيف يدعم الصور الملتقطة بواسطة كاميرات الهاتف.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف الأخرى، فإن هاتف Nokia 9 PureView، الذي يزن 172 جرامًا وسماكته 8 ميليمترات، يأتي مع هيكل زجاجي وإطار معدني، وهو مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع PureDisplay pOLED بقياس 5.99 بوصات وبدقة 2880×1440 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويضم Nokia 9 PureView، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام “أندرويد ون”، معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 845، ويضم بطارية بسعة 3,320 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن اللاسلكي.

ومع كل هذه الكاميرات والمواصفات، تعتزم شركة HMD طرح هاتف Nokia 9 PureView بسعر 699 دولارًا أمريكيًا فقط، ولكنها قالت إنها سوف تنتج عددًا محدودًا، وبنفاد الكمية المقررة، التي لم يُعلن عن عددها، فلن تنتج الشركة غيرها.