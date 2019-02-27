أخيرا وجد الحل.. هاتف غبي لعلاج إدمان الهواتف الذكية

عرضت العلامة التجارية السويسرية Punkt في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية هاتفا غبيا صغيرا مع شاشة صغيرة يدعى Punkt MP02، والذي لا يحتوي أي تطبيقات أو وسيلة للاتصال بالإنترنت، لكنه يكلف حوالي 400 دولار أميركي.

وفي حين أن السعر قد يبدو مرتفعا، إلا أن العلامة التجارة بررت ذلك بالنظر إلى تصميمه الأنيق وخفة وزنه وميزاته الحديثة، مثل الصوت عالي الجودة مع إلغاء الضوضاء والشحن عبر منفذ micro-USB والشاشة المضادة للانعكاس وغلاف مضاد للبصمات.

وتدعي العلامة التجارية أن الهاتف قادر على تخليص المستخدمين من السموم الرقمية، وأنه أداة مفيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون التوقف عن إدمان استعمال الهواتف الذكية، حيث لا يستطيع الهاتف المحمول MP02 القيام بأكثر من إرسال النصوص وإجراء المكالمات الهاتفية.

ويعاني أغلب الأشخاص من الالتصاق بالأجهزة الذكية، إلى جانب المعاناة من متلازمة الاهتزاز الوهمية، ويقول الخبراء إن هذا الأمر يعتبر علامة على أن الشخص أصبح أكثر اعتمادا على هاتفه المحمول.

ويذكر هذا التصميم البسيط بنسخة القرن الواحد والعشرين من هواتف نوكيا المعروفة من التسعينات، ومع ذلك، فإن الهاتف أخف وزنا بكثير، وأقل سماكة أيضًا، ويعمل مع بطاقات اتصال ذات الحجم الحديث.

ويزن الهاتف 88 غراما فقط، أي ما يقارب من نصف وزن جهاز iPhone XS، الذي يزن 177 غراما، ويأتي بعدة ألوان هي البني والأسود والأبيض، ويعمل لمدة تصل إلى 12.5 يوما على شحنة واحدة، ويتوفر MP02 بـ 17 لغة.

ويحتوي الهاتف على أدوات بسيطة بما في ذلك الآلة الحاسبة والتقويم والساعة والمؤقت والملاحظات، إلى جانب اتصال 4G LTE، لكنه يعمل فقط كنقطة اتصال للأجهزة، مثل أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية، وذلك لأن الهاتف نفسه ليس لديه إمكانيات تصفح الويب.

ويتميز هاتف MP02 بهيكل صلب وخفيف ومدعوم بالألياف الزجاجية وطبقة مقاومة للتآكل، وهو مجهز بشاشة LCD محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass، ويعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد، ولديه حماية بلاك بيري BlackBerry الآمنة.

وقال بيتر نيبي Petter Neby، مؤسس شركة Punkt :"لقد أسست Punkt لتقديم بديل عملي لهؤلاء الذين غمرتهم التقنيات المتقدمة التي سادت أنماط الحياة الحديثة"، مضيفًا أن Punkt تستعمل التكنولوجيا لمساعدتنا على تبني عادات جيدة لحياة أقل تشويشًا".

ومع ذلك، فإن الهاتف السويسري ليس أول من يريد إعادتك إلى بساطة العصر ما قبل الرقمي، إذ في حال أردت الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، فإن هناك خيارات أخرى، مثل Nokia 105، والذي لديه وظائف أساسية مماثلة، وبتكلفة تقل عن 40 دولارا، بينما تبلغ قيمة MP02 10 أضعاف تكلفة Nokia 105.