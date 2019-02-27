جرة قلم قد تفقدك أموالك.. تعرف إلى خدعة القلم السحري!

قد يبدو هذا العنوان "صادماً" أو مبالغاً فيه، إلا أن ثمة حيلة (أو خدعة) جديدة انتشرت حديثًا لسرقة أموال الناس بطريقة غاية في الدهاء، وذلك بواسطة استخدام "القلم السحري"!

فما هي خدعة القلم السحري هذه؟

يعمد المحتالون على ما يبدو خلال تلك الحيلة إلى التواصل مع المتعاملين باعتبارهم ممثلين لمؤسسات كبرى مثل المصارف، ويطلبون منهم إصدار شيك ضمان موقع "على بياض" من دون إدراج قيمته.

ويقنع المحتالون المتعاملين بالسماح لهم بتعبئة التفاصيل على الشيك باستخدام "القلم السحري" الخاص بهم.

وبعد ذلك يختفي حبر القلم السحري بعد فترة من الزمن من الاستخدام.

وعندما يختفي هذا الحبر السحري يقوم المحتالون بإعادة كتابة اسم مستفيد مختلف، ومبلغ محدد على الشيك، ليتم بعد ذلك صرف الشيك بواسطة طرف ثالث.

كيف تتفادى الوقوع في تلك الخدعة؟

عبر بعض الخطوات البسيطة، يمكن تفادي الوقوع في شباك تلك الخدعة، وفي ما يلي بعض ما يمكنك القيام به:

•عدم إصدار شيك بدون كتابة اسم المستفيد

•احرص دائمًا على استخدام قلمك الخاص لتحرير الشيكات وعدم استخدام الأقلام التي يقدمها طرف غير معروف لتعبئة بيانات الشيك.

•قبل تسليم الشيك، تحقق من هوية الشخص الممثل من خلال الاطلاع على بطاقة هويته التي يجب أن تكون سارية المفعول. أو اتصل بالمستفيد أو المؤسسة التي يدعي أنه يمثلها عبر الخط.