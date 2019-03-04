هل عرضت سامسونغ على آبل تزويدها بشاشات قابلة للطي؟

أفاد تقرير إخباري من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونغ تسعى إلى تزويد منافستها آبل بشاشات قابلة للطي للهواتف الذكية، وإن تم إبرام العقد، فمن المتوقع أن يثمر ذلك حدوث موجة كبيرة في هذا النوع الجديد من الهواتف في سوق يشهد أصلًا بعض الركود.

وقالت صحيفة ETNews، نقلًا عن مصادر في الصناعة، إن سامسونغ صنعت مجموعة من الشاشات القابلة للطي وأرسلتها إلى آبل. وكانت تلك المجموعة من الشاشات بقياس 7.2 بوصات أي أصغر بنحو 0.1 بوة من شاشة أول هاتف قابل للطي من سامسونغ، "جالاكسي فولد" Galaxy Fold.

كما ذكرت الصحيفة أن سامسونغ تتواصل، إلى جانب آبل، مع شركة غوغل، التي تملك هواتف “بكسل” Pixel، وهي أيضًا المالكة لنظام التشغيل أندرويد الذي يهيمن على سوق الهواتف الذكية بنسبة تتجاوز 85%.

وقال مصدر صحيفة ETNews: “نحن نعلم أن Samsung Display قد زودت مجموعة من الشاشات القابلة للطي لشركتي آبل وغوغل من أجل توسيع نطاق أعمالها القائمة على الشاشات القابلة للطي وجذب عملاء جدد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها سامسونغ من توفير شاشاتها القابلة للطي، إذ يُقال إنها تواصلت مع منافسيها الصينيين، مثل هواوي وأوبو. ولكن لآبل وغوغل وضع مختلف في السوق، إذ تعد الأولى أبرز الشركات في السوق مع هواتف آيفون، والأخرى مع هواتف “بكسل” ونظام أندرويد.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت آبل وغوغل ستتبنيان شاشات سامسونغ القابلة للطي، ولكن يُعتقد أن سوق الهواتف الذكية المشبع، والذي بدأ يشهد انخفاضًا في المبيعات قد يضطر تلك الشركات لركوب موجة الهواتف القابلة للطي في نهاية المطاف.