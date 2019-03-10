"آبل" تطلق نظارتها المنتظرة في هذا التاريخ

كشف تسريب جديد بأنه من المتوقع أن تطلق شركة آبل نظارة للواقع المعزز منتصف عام 2020، وذلك بعد عدد من الشائعات التي بدأت الحديث عن أن الشركة تعمل على نظارة من هذا النوع منذ عام 2017.

وقال المحلل البارز مينج-تشي كو، والمعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بأخبار شركة آبل، إنه يتوقع بأن تبدأ الشركة الجولة الأولى من تصنيع نظارة الواقع المعزز التي توضع على الرأس قبل نهاية عام 2019 الحالي.

يُشار إلى أن الحرص الذي أبدته شركة آبل على مجال الواقع المعزز، خاصةً بعد إطلاق عدد من المزايا البرمجية في هواتف آيفون، أدى إلى ظهور العديد من التقارير على مر السنوات الماضية تدعي أن الشركة تعمل على تطوير نظارة للواقع المعزز على غرار نظارات الواقع الافتراضي الحالية أو نظارة عين تدعم هذه التقنية. والآن يقول كو إن النظارة قد تصل في وقت أقرب مما يعتقد الناس.

وقال كو أيضًا إن الإنتاج الشامل لنظارة الواقع المعزز المرتقبة من آبل قد يبدأ في الربع الأخير من عام 2019، على الرغم من أنه من المقترح أن تمتد هذه المرحلة إلى الربع الثاني من عام 2020. ومن غير المعروف متى سيتم إطلاق الجهاز، ولكن توقيت التصنيع يشير إلى وقت ما خلال عام 2020.

ووفقًا لكو، فإن الجدول الزمني لإصدار نظارة الواقع المعزز يمكن أن يكون يدعو للتفاؤل إلى حد ما وقريبًا نسبيًا.

ففي شهر أيار/مايو 2018، نُشر تقرير استبعد أن تطلق آبل النظارة قبل أواخر عام 2021، وذلك بعد أن توقعت تقارير سابقة أن يتم خلال شهر أيلول/سبتمبر 2020.

وقال كو إن الجيل الأول من نظارات آبل للواقع المعزز لن تعمل إلا كشاشة عرض، إذ سوف تعتمد في عمليات المعالجة على هاتف آيفون يقترن بها، بما في ذلك مشاهدة الصور وتوفير اتصالات بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الموقع مثل “نظام تحديد المواقع العالمي” GPS. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توصيل النظارة بالهاتف عن طريق سلكيًا أو لاسلكيًا.

ويُعتقد أن إطلاق نظارة تعتمد على هواتف آيفون للعمل سيجعلها أخف وزنًا بدرجة كبيرة، على الأقل مقارنةً بنظارات الواقع الافتراضي الحالية التي أصبح عدد منها مستقلًا كليًا ولا يحتاج إلى أي حاسب أو هاتف يتصل به، ويجعلها أشبه بعض نظارات الواقع الافتراضي مثل “دي دريم” Daydream من جوجل التي تحتاج إلى وضع هاتف داخلها للعمل.