لأطباء المخ والأعصاب.. تطبيقات تساعدكم في التشخيص

زاد معدل استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المخصصة لمجال الرعاية الصحية خلال السنوات القليلة الماضية. ولا يُعد أطباء المخ والأعصاب استثناءً من ذلك، كما يُلاحظ أن هذه التطبيقات تساعد الأطباء ومسؤولي الرعاية في إجراء التشخيص بكفاءة أعلى وتُسهل عملهم اليومي بشكل كبير.

وتُعد التطبيقات المرجعية والتعليمية أكثر التطبيقات استخداماً من قبل أطباء المخ والأعصاب، حيث تساعدهم في العثور على معلومات نصية أو مرئية مثل الصور ومقاطع الفيديو لأمراض وإصابات الجهاز العصبي الشائعة.

كذلك تركز التطبيقات الأخرى على مساعدة أطباء المخ والأعصاب على تطوير التشخيص باستخدام أعراض أو علامات محددة، أو تزويدهم بأدوات عملية مثل أدوات اتخاذ القرار، وبروتوكولات الجراحة العصبية، والآلات الحاسبة الطبية، والتي لا غنى عنها في خطط المراقبة والعلاج.

فيما يلي 5 تطبيقات مفيدة لأطباء المخ والأعصاب:

1- تطبيق Brain and Nervous Anatomy Atlas

يُعتبر تطبيق Brain and Nervous Anatomy Atlas مرجعا مرئيا سريعا لتشريح الجهاز العصبي، وعلم وظائف الأعضاء، والأمراض الشائعة، حيث يتضمن المئات من النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية للمخ والجهاز العصبي.

ويوفر لك التطبيق النطق الصوتي لجميع التعريفات الطبية والمصطلحات التشريحية للأعصاب والمخ لأكثر من 1000 هيكل تشريحي للجهاز العصبي، ويمكن تحديد كل جزء على حدة لعرض اسم الجزء أو قراءة المعلومات ذات الصلة.

كما يمكنك الاطلاع على وصف لأكثر من 25 مرض من الأمراض الشائعة في المخ والأعصاب، وكذلك اختبار معلوماتك من خلال المشاركة في اختبارات تحتوي على أكثر من 100 سؤال.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 9.99 دولار، لكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

2- تطبيق Brain Anatomy

يتيح تطبيق Brain Anatomy لأطباء المخ والأعصاب دراسة تشريح المخ بالتفصيل، حيث يسمح بتدوير 360 درجة مع التكبير وتحريك الكاميرا حول نموذج ثلاثي الأبعاد واقعي للغاية.

ويتيح التطبيق النطق الصوتي لجميع المصطلحات التشريحية، كما يمكن تحديد كل جزء على حدة لعرض اسم الجزء أو قراءة المعلومات الخاصة به.

يتمتع التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، ويدعم خيارات بحث متعددة، ويسمح بمشاركة لقطات الشاشة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Neurosurgery Survival Guide

يُعد تطبيق Neurosurgery Survival Guide دليلاً مرجعياً سريعاً في جراحة المخ والأعصاب، وقد تم تطويره من قبل خبراء في جراحة الأعصاب ليضم مئات الموضوعات المهمة في علم الأعصاب.

يتضمن التطبيق فحوصات المخ والأعصاب الكاملة بما في ذلك الإشارة السريعة إلى العديد من بروتوكولات الجراحة، ودليل "ما يجب فعله" عند مواجهة العديد من الحالات الشائعة، وجميع جوانب الرعاية لأمراض المخ والأعصاب، والإجراءات الجراحية الشائعة، وقسم للأطفال.

كما يشتمل قسم التعلم على تشريح الجيوب الأنفية، والحبل الشوكي، وجراحة الأعصاب الوظيفية، وتصوير الأعصاب، ويتضمن الدليل العشرات من الرسوم التوضيحية المحدثة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 6.99 دولار.

4- تطبيق Nerve Whiz

تم تصميم تطبيق Nerve Whiz بواسطة المتخصصين في الأعصاب بجامعة ميشيغان، وهو يتيح لأطباء المخ والأعصاب تعلم التشريح المعقد للجذور العصبية والضفائر والأعصاب الطرفية، ويوفر معلومات مفصلة وكاملة مع الصور والرسوم البيانية ذات الصلة.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق 5Minute Neurology Consult

يوفر إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات شاملة وموجهة لتشخيص جميع اضطرابات الجهاز العصبي خلال 5 دقائق.

يتم تغطية كل مرض بتنسيق ثابت وسهل المتابعة، يتضمن العلامات والأعراض والتشخيص والعلاج والأدوية والمتابعة والأمراض ذات الخصائص المتشابهة، مع تغطية شاملة بشكل كبير في مجالات، مثل علاج السكتة الدماغية والتصلب المتعدد والاضطرابات العصبية الوراثية وغير ذلك الكثير.

يتضمن التطبيق حاسبة طبية ومخطط انسيابي للمساعدة في اتخاذ القرارات فيما يخص خطط المراقبة والعلاج.

يتيح لك التطبيق تحديد المرض أو الأعراض أو الأدوية بأقصى سرعة ممكنة، ووضع الإشارات المرجعية على المواضيع المفضلة، مع إمكانية تسجيل ملاحظات صوتية.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.