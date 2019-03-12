سامسونغ تحتفل بإطلاق هواتفها الجديدة "من الفضاء"

أطلقت شركة سامسونغ في ماليزيا، احتفالًا بطرح هاتف "غالاكسي إس 10" Galaxy S10 الجديد، 10 وحدات من الهاتف في السماء لتصل إلى ارتفاع تجاوز الـ25 كيلومتراً مع التقاط صور للأرض من ذلك الارتفاع.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سامسونغ ماليزيا بإطلاق هواتف ذكية في الفضاء، كما أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة لصناعة الهواتف الذكية بشيء مثل هذا في ماليزيا.

ووضعت "سامسونج ماليزيا" 10 هواتف Galaxy S10 في مقصورة مربوطة ببالون ليرتفع البالون إلى ارتفاع 80,000 قدم في سماء ماليزيا. وارتفع الهاتف، الذي التقط صوراً من ذلك العلو، إلى مستوى يمكن التمييز بين نهار الأرض وظلام الفضاء.

ولإضفاء نوع من المتعة والتشويق، طلبت سامسونغ من أعضاء متجرها الذين حضروا الإطلاق، التنبؤ بالمكان الذي سيهبط به كل من الهواتف العشرة عند عودتها إلى الأرض. وكان على المشاركين تحديد الموقع على الخريطة، وفي حال هبط الهاتف في أقرب مكان للموقع المتنبأ فإن أقرب عشرات مواقع سيفوزون بهاتف Galaxy S10.