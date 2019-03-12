"تيسلا" تتراجع.. "البيع لن يكون حصراً عبر النت!"

عدلت مجموعة "تيسلا" للسيارات الكهربائية عن قرارها بيع منتجاتها حصراً عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنها ستبقي بعض نقاط البيع مفتوحة في مقابل زيادة تكلفة السيارات المعروضة فيها.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطة الجديدة إلى زيادة الأسعار بنسبة 3% حول العالم، لكن هذه الزيادة لن تطال النموذج الأرخص كلفة من "موديل 3" الذي سيبقى سعره 35 ألف دولار.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة "لن نغلق سوى نصف المتاجر لكن الوفورات ستنخفض إلى النصف".

وكانت "تيسلا" قد أعربت عن نيتها إغلاق غالبية متاجرها حول العالم في 28 شباط/فبراير خلال الإعلان عن نسخة أقل كلفة من "موديل 3".

لكن بعد استعراض الوضع في المتاجر، قرّرت أن تبقي المزيد منها مفتوحاً، مشيرة إلى أنها أغلقت مؤخرا 10% من نقاط البيع بسبب قلة الإقبال عليها.

ومن المرتقب تطبيق زيادة الأسعار في 18 آذار/مارس للنماذج الأعلى كلفة من "موديل 3" ولطراز "موديل أس" و"موديل أكس".

ولا يزال في وسع الزبائن شراء السيارات عبر الموقع الإلكتروني، لكن يمكنهم أيضا قصد نقاط البيع لطلب المساعدة.