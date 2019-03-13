بهذه التطبيقات.. انطق الإنجليزية بطريقة صحيحة

يعتبر النطق الصحيح لأي لغة جزءا أساسياً في كل ما يتعلق بالقدرة على التواصل الجيد، فإذا لم يكن لديك نطق واضح وصحيح لكلمات اللغة التي تستخدمها فقد لا يفهم الآخرون ما تقوله، كما يمكن أن يتسبب النطق الخاطئ في حدوث سوء فهم كبير، لذلك يعتبر تعلم النطق الصحيح للغة الإنجليزية أحد أهم المهارات التي يجب أن تحرص على تطويرها على اعتبار أنها أكثر اللغات انتشارا.

يمكن أن يكون تعلم المهارات الصوتية للغة مهمة صعبة، ولكن من المؤكد أنك تحتاج لذلك لتكون قادرا على النطق الجيد. وهناك العديد من الأدوات المتاحة لمساعدتك في تحقيق هذا الهدف ومنها التطبيقات.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على تعلم النطق الصحيح للغة الإنجليزية:

1- تطبيق Speak English

يساعدك تطبيق Speak English على تحسين مهاراتك في التحدث باللغة الإنجليزية بشكل طبيعي وبسهولة، من خلال الاستماع إلى النطق الصحيح وتكرار ما تسمعه ثم القيام بالتسجيل لنفسك، ومن ثم يمكنك تشغيل التسجيل الخاص بك ومقارنة النطق.

يتيح لك التطبيق اختيار مجموعة متنوعة من الموضوعات للتدريب على نطق مصطلحاتها مثل مقابلة العمل، أو العروض التقديمية أو خدمة العملاء أو السفر وغير ذلك الكثير، حيث ستحصل على الكثير من الكلمات والعبارات المفيدة لجميع محادثاتك القادمة.

يناسب التطبيق جميع المستويات، حيث يوجد به جلسات خاصة بالمبتدئين وجلسات أخرى خاصة بالمحترفين.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.



2- تطبيق Say It: English Pronunciation

تم تطوير تطبيق Say It من قبل جامعة أكسفورد Oxford University، ويتيح لك تحسين نطقك للغة الإنجليزية بسهولة من خلال مقارنة النطق مع متحدث باللغة الإنجليزية.

تقوم من خلال التطبيق بتشغيل تسجيل صوتي لكلمة أولاً، ثم يطلب منك تكرار نفس الكلمة، ويتم تسجيل النطق على الفور وإعادة تشغيله ويمكنك أن ترى مدى دقة ذلك. يسهل التطبيق أيضًا معرفة الأخطاء التي ارتكبتها من خلال تصور صوتك على أنه موجة صوتية، ويمكنك مقارنة هذه الموجة الصوتية مع الموجة الصوتية للغة الإنجليزية الأصلية ومعرفة أين يختلف نطقك بالضبط.

يأتي التطبيق مع 100 كلمة إنجليزية بريطانية مجانية و4 اختبارات و12 صوتا مأخوذا من دورات تعلم اللغة الإنجليزية بجامعة أكسفورد.

كما يقدم التطبيق كلمات واختبارات وأصواتا إضافية يمكنك شراؤها داخل التطبيق – بما في ذلك 35000 كلمة إنجليزية بريطانية أو إنجليزية أميركية، ومخطط English File Sound Bank الشهير، كما يتيح لك تنزيل الكلمات على جهازك حيث يعمل التطبيق في وضع عدم الاتصال.

ستساعدك الملاحظات الفورية المرئية والمسموعة على تحديد ما تحتاج إلى تحسينه بدقة، كما يمكنك مشاركة تسجيلات نطقك عبر البريد الإلكتروني مع صديق أو معلم مباشرةً من داخل التطبيق.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Speak English Conversation

يقدم هذا التطبيق مئات الدروس المصممة من أجل التدريب على المحادثة باللغة الإنجليزية، لتحسين نطق اللغة الإنجليزية ستحتاج إلى تحسين الاستماع والفهم أولًا ثم الممارسة، ويساعدك هذا التطبيق في ذلك من خلال العديد من الميزات منها:

• تمارين الاستماع لتحسين مهارات الاستماع لديك

• مسابقات لمساعدتك على الفهم

• ميزة ممارسة المحادثة لتحسين نطقك

• دعم أداة تسجيل المحادثة لتتبع تقدمك

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.



4- تطبيق All Ears English Listening

يساعدك هذا التطبيق على تعلم النطق الصحيح للغة الإنجليزية من خلال أشخاص أميركيين حقيقيين، حيث إنه عبارة عن بودكاست للغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) لجميع المستويات من المبتدئين إلى المحترفين.

سيوضح لك المعلمون – ليندساي من بوسطن، وميشيل من نيويورك، وجيسيكا من ولاية أوريغون – كيفية استخدام مفردات اللغة الإنجليزية والتعابير الطبيعية وكيفية إجراء محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية وخاصة باللهجة الأميركية.

ستحصل على 4 حلقات ممتعة كل أسبوع – طول كل حلقة 10-15 دقيقة – بالإضافة إلى بعض المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو الحصرية كمكافآت للمشتركين في التطبيق فقط.

في كل حلقة يتم التركيز على موضوع أو فكرة أو عبارة واحدة ستساعدك على التواصل بسهولة، وذلك عن طريق عرض العبارة في أمثلة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

5- تطبيق English with Andy

Andy هو روبوت دردشة تفاعلي سيساعدك على تعلم وممارسة لغتك الإنجليزية من خلال حوار تفاعلي، حيث يمكنك تعلم اللغة بطريقة شيقة من خلال استخدامها فعليًا في المحادثة والدردشة.

يساعدك آندي في التدرب على المحادثات اليومية العادية مثل إلقاء التحية، والدردشة حول يومك، وحالة الطقس وكذلك التدرب على طرح الأسئلة والإجابة عليها، ومناقشة موضوعات مختلفة مثل السفر والأفلام والهوايات وغيرها الكثير.

سوف يعطيك آندي شرحا قصيرا لقواعد اللغة ويختبر فهمك، وإذا ارتكبت خطأ فإن Andy لا يخبرك بالإجابة الصحيحة فقط ولكنه سيوضح لك الأسباب أيضا، كما يصحح لك بعض الأخطاء في رسائلك عندما تدردش معه.

آندي موجود معك طول الوقت حيث يمكنك السؤال عن تعريفات للكلمات التي لم تفهمها، وسيرسل لك التعريف والأمثلة لمساعدتك على فهم وتذكر الكلمة، كما سيذكرك بمراجعة الكلمات التي تعلمتها قبل نسيانها.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.