غوغل تغلق هذا التطبيق نهائياً

أنهت غوغل بشكل رسمي خدمة التراسل Google Allo بعد مرور ثلاث سنوات على إعلانها لأول مرة خلال فعاليات مؤتمر الشركة للمطورين Google I/O 2016.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت غوغل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أنها سوف تغلق تطبيق المراسلة الخاص بها Allo بحلول شهر مارس/آذار.

وتعرض الشركة الآن رسالة على موقع Allo توضيح الإغلاق الرسمي لتطبيق المراسلة، بحيث تؤكد الرسالة أن تاريخ 12 مارس/آذار 2019 هو آخر يوم يعمل من خلاله التطبيق، وتوصي المستخدمين بالتبديل إلى Android Messages.

ولا تزال تطبيقات Allo متاحة من خلال متجر غوغل بلاي Google Play ومتجر آب ستور Apple App Store، لكنها لم تحصل على تحديث منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

كما لا يزال تطبيق الويب متاحًا، لكن عند محاولة تسجيل الدخول كمستخدم جديد، فإن الحصول على الرقم السري لمرة واحدة المطلوب لتسجيل الدخول إلى التطبيق يستغرق وقتًا طويلًا جدًا للوصول.

ومن المفترض تسجيل خروج المستخدمين الحاليين في وقت ما اليوم.

وتوضح صفحة تعليمات Allo أنه يمكنك تنزيل محادثاتك وجميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الموجودة ضمن الخدمة من خلال الدخول إلى خيار الدردشة ضمن الإعدادات، على أن يتم حفظ جميع رسائلك كملف CSV، بينما يتم تنزيل الوسائط كحزمة مضغوطة.

وتم إطلاق Allo لأول مرة في عام 2016 إلى جانب Google Duo، والذي أكمل طريقه واكتسب قاعدة مستخدمين كبيرة بما يكفي للحفاظ عليه، بينما فشل تطبيق Allo في جذب المستخدمين، ومن المنطقي إغلاقه في هذه المرحلة.

ومن الواضح أن غوغل قد قدمت تطبيقًا آخر للمراسلة، Android Messages، والذي تركز عليه الشركة في الوقت الحالي بشكل كبير، لكنه ما يزال غير جاهز بعد.

وجلبت غوغل بعض ميزات Allo إلى تطبيق المراسلة لنظام أندرويد، مثل الردود الذكية والردود التنبؤية والصور المتحركة والملصقات وواجهة الويب، لكن يحتاج مشغل شبكة المحمول إلى دعم خدمة RCS، التي سوف تخلف الرسائل النصية القصيرة، من أجل الحصول على ميزات مثل المراسلة الجماعية.