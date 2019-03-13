7 نصائح لتحسين صفحتك على فيسبوك

يبدو أن التواجد على فيسبوك أصبح طبيعة ثانية وأمرا لا مفر منه في عصر رقمنة الشركات، خاصةً مع دراسات فيسبوك التي أظهرت أن ما يصل إلى 78% من المستهلكين يستخدمون أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم للعثور على المنتجات والخدمات، من أصحاب الأعمال مثلك.

ولكن ماذا لو لم تحصل على أي عملاء من فيسبوك؟ في هذا المنشور، سوف نعرض عليك 7 نصائح أساسية لتحقيق أقصى استفادة من فيسبوك، وتحديدًا نصائح تفيدك في تحسين صفحة نشاطك التجاري على الشبكة الاجتماعية.

1- حدِّث معلومات الملف الشخصي لصفحة نشاطك التجاري على فيسبوك

من الأمور المهمة التي يجب على أصحاب الأعمال إدراكها أو أن العمل لن يطلب شيئًا من شركة ما لم يحصل على معلومات وافية تجعله يثق بتلك الشركة، إذ يميل المستهلكون إلى معرفة عمر الشركة وخبرتها، وأراء الناس فيها، وما هي المنتجات التي توفرها. وفيما يخص الشركات المحلية فإن الموقع الجغرافي يشكل أهمية للعميل في بحثه عن الشركة الأنسب والأقرب إلى بيته أو عمله.

لذا يجب عليك أن تحرص على ألا تترك صفحة "حول" فارغة، وإن كانت قد زودتها بالمعلومات، فاحرص على أن تكون محدثّة باستمرار. وحاولت أن تعرض معلومات، مثل الجوائز التي حصلت عليها الشركة، والعلامة التجارية، والمهمة، وأهم ما في الأمر معلومات الاتصال.

وينبغي لك أيضًا تحديث الصورة الخاصة بالملف الشخصي، بالإضافة إلى صورة الغلاف للصفحة، خاصةً أن الصور أصبحت تساوي آلاف الكلمات، لذا يُستحسن أن تكون الصور ملفتة وجذابة.

2- حسِّن رابط URL الخاص بصفحتك على فيسبوك

حين تنشئ صفحة على فيسبوك فإن الرابط الخاص بالصفحة يكون في بادئ الأمر طويلًا جدًا ومزعجًا، ولكن فيسبوك تسمح بتغيير ذلك وإضافة رابط مخصص تختاره أنت، ويكون خاصًا بك إذ لا يمكن أن يتكرر نفس الرابط لصفحتين أو لمستخدمين على الشبكة. احرص على أن يكون الرابط الشخصي مختصرًا وسهلًا، مثل أن يكون عنوان موقعك على الإنترنت.

3- اختر القالب الصحيح لصفحتك على فيسبوك

يمكن القول بأن صفحة نشاطك التجاري على فيسبوك قد تقوم مقام موقع إلكتروني مصغر لعلامتك التجارية، لذا حاول أن تختار قالبًا يجعل تصفح منتجاتك والمعلومات الخاص بشركتك سهلًا. ولتسهيل هذه المهمة، فإن فيسبوك توفر قوالب معدة مسبقًا يمكنك اختيار أفضلها وإجراء التحسينات المناسبة.

4- أضف إجراءً يسهل على العملاء الوصول إليك على صفحتك

تميل العلامات التجارية غالبًا إلى التغاضي عن إحدى المزايا المهمة إن تعلق الأمر بتحسين صفحات أعمالها على فيسبوك، وهي أزرار “اتصل-إلى-إجراءات” Call-to-Actions.

وتوفر فيسبوك إمكانية تخصيص زر CTA للعديد من الإجراءات التي قد ترغب في أن يستخدمها عملاؤك، بما في ذلك “احجز الآن” إن كنت شركة سفريات، أو “اتصل الآن”، أو “تواصل معنا”، أو “أرسل رسالة”، أو “استخدم التطبيق” إن كنت شركة تطوير برمجيات، أو “العب اللعبة”، وأهمها للشركات التجارية “تسوق الآن”.

كما توفر فيسبوك خيارات عديدة خُصصت لمختلف أنواع الأنشطة التجارية، ويُذكر منها أيضًا "سجل الآن"، و “شاهد الفيديو”، و “أرسل بريدًا إلكترونيًا”، و “تعلم المزيد”، و “أطلب موعدًا”.

5- أضف تبويبات للترويج لمنتجاتك أو خدماتك

يمكنك تحسين صفحتك على فيسبوك عن طريق التبويبات التي تأتي كأقسام لمحتوى الصفحات. ويمكنك رؤية علامات التبويب الخاصة بك على جانب صفحة فيسبوك.

وللشركات خاصةً، توفر فيسبوك تبويبات قياسية مثل الصفحة الرئيسية، والمشاركات، ومقاطع الفيديو، والمجموعات، والمزيد للمشاهدين للعثور على المحتوى بسرعة. وإن كنت غير متأكد من نوع علامات التبويب التي ستحتاج إليها، فإن قوالب فيسبوك تتيح لك الوصول إلى علامات التبويب التي تناسب احتياجات عملك.

6- ثبت المنشورات المهمة في أعلى صفحتك

إن قمت بتثبيت منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بنشاطك التجاري، فإنك بذلك تسمح للمتابعين بمشاهدة أكثر المنشورات أهمية في أعلى الصفحة قبل أن يبدأوا في التمرير. ويضع المنشور المثبت المحتوى الخاص بك في دائرة الضوء وينتج عنه عادةً معدلات مشاركة أعلى لأنه أول ما يراه الزوار.

ضع في اعتبارك أن المشاركات المثبتة يجب أن تراعي الوقت، وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء العرض أو الموسم أو الحدث، من الأفضل إلغاء نشره حتى يتم تحديث صفحتك.

ويمكنك استخدام المنشورات المثبتة لتسليط الضوء على المحتوى التالي: عروض خاصة، والمميزات، ومنشور مهم، ومقطع فيديو، وفيديو ترحيبي، ومحتوى ترويجي مشترك، وترويج موسمي، وتحديثات عاجلة، ومنتجات جديدة.

7-استخدم ردود فيسبوك الفورية والمدفوعات

ويتيح لك فيسبوك تخصيص الردود الفورية أو المحفوظة حتى تتمكن من التعامل مع خدمة العملاء على فيسبوك بكفاءة وكذلك قبول المدفوعات حتى تتمكن من تحسين صفحة فيسبوك الخاصة بك لتلقي المدفوعات وإجراء المبيعات.

وكانت فيسبوك قد أطلقت ميزة للدفع لمساعدة الأنشطة التجارية في ملء تفاصيل الفوترة تلقائيًا وإلغاء إجراءات التجارة الإلكترونية ومن خلال أزرار الشراء للحصول على مبيعات. ويمكن استخدام طريقة الدفع هذه مع خدمات مثل باي بال. هذا وتتوفر الميزة أيضًا ضمن تطبيق التراسل الخاص بفيسبوك، مسنجر، وهي متاحة حاليًا في الولايات المتحدة.

إذن تحسين صفحتك على فيسبوك ليس بالأمر الصعب. فمن خلال بضع نقرات ولمسة شخصية، يمكن أن تبدأ صفحتك على فيسبوك بجلب قيمة أكبر لعلامتك التجارية اليوم. وإن كنت على استعداد لاتخاذ خطوة إضافية، فيمكنك تجربة هذه النصائح.