فيسبوك تختبر ميزة جديدة لـ"عشاق الرياضة"

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، في إطار مشاركتها بـSXSW، وهو مؤتمر سنوي للإعلام في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، عن عدد من التحديثات الجديدة التي تركز على الفيديو والموسيقى على شبكتها الاجتماعية.

وقالت فيسبوك إنها تعتزم اعتباراً من أيار/مايو القادم إطلاق 20 حلقة جديدة من برنامج Red Table Talk الذي تنتجه الشركة نفسها وتعرضه عبر خدمة الفيديو التابعة لها، "ووتش" Watch. كما أعلنت عن بعض العروض الجديدة القادمة إلى الخدمة.

وذكرت أنها تعتزم إجراء اختبار جديد على خدمة المشاهدة الجماعية "حفلة المشاهدة" Watch Party، التي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة أو المسجلة معاً. ومنذ إطلاقها لجميع المستخدمين حول العالم في العام الماضي، تم إجراء أكثر من 20 مليون "حفلة" في مجموعات الشبكة فقط.

كذلك حققت خدمة "حفلة المشاهدة" 8 أضعاف التعليقات مقارنةً بمقاطع الفيديو العادية التي تُنشر في المجموعات.

أما عن الجديد في هذه الخدمة، قالت إنها سوف تدعم إجراء "حفلات مشاهدة" خاصة بما يُعرض على التلفاز، وبدايةً سوف تختبر في مجموعات فيسبوك إمكانية إجراء "حفلات مشاهدة" أثناء الأحداث الرياضية المباشرة، مثل مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك بغية "إتاحة الفرصة لعشاق الرياضة للتعبير عن آرائهم ومناقشتها ومشاركتها على فيسبوك أثناء مشاهدة مبارياتهم المفضلة".

وفي مؤتمر SXSW أيضاً، أعلنت الشركة عن دعم ميزة مشاركة الموسيقى في المزيد من الدول، بما في ذلك الهند وتايلند، ليصبح عدد الدول حيث يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو الخاصة المرفقة بموسيقى أكثر من 40 دولة، مقارنةً بـ15 دولة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما أصبح بإمكان المستخدمين النقر على مقاطع الفيديو المرفقة بموسيقى للاستماع إلى كامل الأغنية في خدمة "سبوتيفاي" Spotify.